Revolut zhakowany. Informacji o transakcjach ujawnione

Kolejny w ostatnim czasie atak hakerów.

Revolut zhakowany

imiona i nazwiska klientów

adresy e-mail klientów

adresy zamieszkania

informacje o transakcjach

Czy moje konto Revolut zostało zhakowane?

Czarna passa trwa. Po ataku hakerskim na Ubera przyszła kolej na następnego internetowego giganta i to nie byle jakiego, bowiem firmę Revolut . W rezultacie ataku phishingowego cyberprzestępcom udało się uzyskać dostęp do danych. Wiemy, co konkretnie skradziono. Przypominam, że Revolut to brytyjskie przedsiębiorstwo świadczące usługi bankowe, także Polakom.Pierwsze doniesienia o ataku hakerskim na Revolut napłynęły trzy dni temu z serwisu Reddit. Jeden z internautów donosił tam o wiadomości od firmy, w której przestrzegano go przed tym, że przestępcy uzyskali wgląd do informacji na jego temat. Wtedy to nie potwierdzono tych rewelacji oficjalnie, jednak teraz wiemy już, że atak faktycznie miał miejsce.The Times przekazuje, że atak na klientów Revoluta miał miejsce tydzień temu, kiedy o wykradziono dane dotyczące, w tym. Informacje te powzięto z oświadczenia VDAI, litewskiego odpowiednika polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Revolut działa na litewskiej licencji bankowej, stąd też konieczność zawiadomienia IODO akurat z tego kraju.Przedstawiciele Revoluta w oświadczeniu skierowanym dziennikowi The Times uspokajają, że udało im się szybko wyizolować atak. W jego ramach napastnikom udało się pozyskać:Na szczęście nikomu nie ukradziono pieniędzy. Przestępcy nie mieli też podobno styczności z wrażliwymi danymi w postaci haseł, numerów kart, ani też numerów PIN.Jeśli nie dostałeś wiadomości od załogi Revolut, nie panikuj, bo Twoje dane są najpewniej bezpieczne. Jeżeli chcesz uzyskać pełnię spokoju ducha, zmień swoje hasło na unikalne. Podkreślam: włamywacze nie pozyskali haseł, ale przezorny zawsze ubezpieczony.Źródło: Reddit