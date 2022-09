Popularne rozszerzenia do Chrome kradną dane użytkowników. Odinstaluj je

Łącznie pobrano je 1,4 miliona razy.

Niebezpieczne rozszerzenia w Chrome

Netflix Party – 800 000 pobrań

– 800 000 pobrań Netflix Party 2 – 300 000 pobrań

– 300 000 pobrań Full Page Screenshot Capture – Screenshotting – 200 000 pobrań

– Screenshotting – 200 000 pobrań AutoBuy Flash Sales – 20 000 pobrań



Złośliwe rozszerzenia w Chrome Web Store. | Źródło: McAfee

Ukryte zagrożenie

Każdy typ oprogramowania może być potencjalnie niebezpieczny – czy to aplikacja mobilna, desktopowy program czy przeglądarkowe rozszerzenie – każdy z nich może kraść Twoje dane. W tym tygodniu badacze zpoinformowali o wykryciu kilku rozszerzeń w Google Chrome , które mogą śledzić Twoją internetową aktywność. Zdecydowanie warto je odinstalować.Omawiane rozszerzenia cieszyły się dość dużą popularnością. Łącznie pobrano je ponad 1,4 miliona razy. Istnieje szansa, że żaden z użytkowników nie wiedział, co rozszerzenia te robiły w tle. Na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało na to, że były one ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane. Niektóre pozwalają oglądać seriale na Netflixie ze znajomymi, inne śledzą ceny, a jeszcze inne wykonują zrzuty ekranu.Rozszerzenia łączy to, że każde z nich wysyła raport o każdej stronie, którą odwiedziłeś, na serwer ich twórców. Jak informują eksperci z McAfee, wszystko to odbywa się po to, aby deweloperzy mogli wstawiać kod afiliacyjny do stroni w rezultacie otrzymywać płatności afiliacyjne za wszystko, co kupisz.Oto wykryte wzłośliwe rozszerzenia i liczba ich pobrań:Wcześniej w skład tej listy wchodziło też rozszerzenie o nazwie. Firma McAfee je z niej jednak usunęła, ponieważ deweloper podobno wyeliminowała z niego omawianą funkcjonalność.Jak widać, pobieranie nawet popularnych i wydawałoby się, sprawdzonych, rozszerzeń z Google Chrome może być ryzykowne. To, że setki tysięcy osób zainstalowało jakieś rozszerzenie nie oznacza jeszcze, że rozszerzenie to jest bezpieczne.Jak wyjaśnia McAfee, złośliwe przeglądarkowe rozszerzenia są bardzo dobre w ukrywaniu swojej prawdziwej natury. Niektóre zaczynają wykonywać swoje szkodliwe działania dopiero 15 dni po zainstalowaniu ich przez użytkownika. Dzięki temu budzą jeszcze mniejsze podejrzenia.Źródło: McAfee , fot. tyt. Canva