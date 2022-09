Tani węgiel w internecie? Na to musisz uważać

Uważajcie na tę formę oszustwa.

Oszustwo na węgiel

"Mężczyzna zadzwonił na podany numer telefonu i ustalił szczegóły transakcji. Następnie przelał 500 złotych tytułem zaliczki na poczet kosztów transportu. Po przekazaniu sprzedającemu pieniędzy kontakt z nim się urwał"

Nieuchronnie zbliża się zima. Oznacza to, że coraz więcej osób myśli o zakupie węgla opałowego. Ceny tego surowca przekraczają już nierzadko 4000 złotych za tonę, co względem poprzedniego sezonu grzewczego oznacza niemal czterokrotną zwyżkę. Sklep internetowy PGG to jedyne miejsce, gdzie można kupić tani węgiel online - no, względnie tani. Niestety, Polacy często nabierają się na fortele oszustów, przed którymi ostrzega policja.Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie opisują przypadek 36-letniego mieszkańca mogileńskiego, który jest niestety jednym z wielu. Polak za pośrednictwem mediów społecznościowych znalazł okazję w postaci oferty na tani węgiel. Takich ofert jest cała masa, także na OLX. Po wpłacie zaliczki, kontakt z oszustami się urwał.- informuje policja.