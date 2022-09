Uwaga! Zdjęcie z JWST jest wykorzystywane do rozpowszechniania malware

Tego jeszcze nie było.

Pierwsze Głębokie Pole Webba – zdjęcie wykorzystywane przez cyberprzestępców do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. | Źródło: NASA/ESA/CSA/STScl

Sekrety tajemniczej kampanii

Zdaniem badaczy z firmy Securonix cyberprzestępcy mogli wykorzystać zdjęcie z JWST z kilku powodów. Po pierwsze, zdjęcia publikowane przez NASA zwykle mają wysoką rozdzielczość, a co za tym idzie duże rozmiary plików. Zatem, duży rozmiar kosmicznego zdjęcia nie byłby dla nikogo podejrzany. Ponadto, nawet jakby program chroniący przed złośliwym oprogramowaniem by takie zdjęcie oznaczył, wiele osób machnęłoby na to ręką, ponieważ omawiana fotografia była w ostatnim czasie często udostępniana i przekazywana dalej w sieci.Ciekawostką jest to, że kampania GO#WEBBFUSCATOR wykorzystuje złośliwe oprogramowanie napisane w języku, języku programowania Google o otwartym kodzie źródłowym. Securonix wskazuje na to, że popularność tego języka rośne wśród twórców malware, ponieważ jego obsługa na wielu platformach jest łatwa, a złośliwe oprogramowanie w nim napisane trudniej rozszyfrować niż złośliwe oprogramowanie bazujące na innych językach programowania.Na razie nie wiadomo, jaki jest ostateczny cel kampanii GO#WEBBFUSCATOR. Jedno jest jednak pewne – ustrzeżesz swoje urządzenia przed infekcją złośliwym oprogramowaniem stworzonym na jej rzecz, jeśli nie będziesz pobierać załączników z wiadomości e-mail pochodzących od nieznanego źródła.Źródło: Securonix , fot. tyt. Canva