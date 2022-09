Allegro Protect wystartował. To lepszy następca Programu Ochrony Kupujących

Nawet dwa lata ochrony!

Program Ochrony Kupujących odchodzi do lamusa

Allegro Protect wydaje się sensownym rozwiązaniem / Źródło: Allegro

Allegro Protect to odświeżona wersja usługi, która przez wiele lat występowała pod nazwą Program Ochrony Kupujących. Teraz ma ona kojarzyć się jeszcze bardziej z najpopularniejszym w Polsce portalem aukcyjnym i przede wszystkim - zwiększyć bezpieczeństwo zakupów. Co by nie mówić, przedstawione zmiany prezentują się niezwykle korzystnie dla użytkowników. Allegro odwiedzane jest każdego miesiąca przez ponad 20 milionów osób. To zarówno sporo konsumentów, jak i problemów mogących ich napotkać. Ktoś może nie wysłać przesyłki albo umieścić w niej produkty niekoniecznie zgadzające się z opisem produktu. Ktoś może nie nadać paczki w terminie lub utrudniać kontakt sprzedającemu. Dlatego tak ważne jest istnienie odgórnego systemu, który zaoszczędzi ludziom stresu.Największy serwis e-commerce w Polsce oferował do tej pory Program Ochrony Kupujących - gwarantował on nabywcom możliwość zgłoszenia problemu w określonym terminie i m.in. zwrot pieniędzy, rekompensatę bądź ukaranie niezbyt uczciwego sprzedawcy. Jak się jednak okazuje, nazwa usługi została właśnie zmieniona na. Spokojnie, różnice na tym się nie kończą.Konsumenci mogą liczyć przede wszystkim na znacznie wyższą kwotę maksymalnej rekompensaty. Teraz wynosi ona, co jest znaczną "podwyżką". Poza tym wydłużony został czas na zgłoszenie wystąpienia określonego problemu. Użytkownicy mają na to, co jest znaczną zmianą - poprzednio można było to zrobić w przeciągu "zaledwie" 180 dni. No i oczywiścieod momentu pozytywnie rozpatrzonego wniosku, co zajmuje zespołowi Allegro średnio 2,5 dnia.Okej, ale w jakich sytuacjach można skorzystać z opcji zwrotu pieniędzy? Allegro wymienia tu cztery przypadki -brak zwrotu pieniędzy od sprzedającego po odesłaniu produktu; wystąpienie innej sytuacji, gdzie potrzebna jest pomoc "z góry". To jednak nie wszystkie miłe niespodzianki.Nie jest to kolejna nowość na wyłączność dla subskrybentów SMART! -. Mówimy więc o sporym udogodnieniu. Łatwe wydaje się też korzystanie z usługi. Należy wypełnić krótki formularz, nieco poczekać i czekać na zwrot pieniędzy.Warto też zaznaczyć, że zmiana nazwy to też próba unifikacji usług oferowanych przez Allegro. Program Ochrony Kupujących nie kojarzył się bezpośrednio z serwisem, chyba że korzystało się z niego dosyć często. Teraz sprawa prezentuje się nieco bardziej klarownie.Źródło: Allegro