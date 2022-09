NASK bije na alarm. Uwaga na aplikacje z Google Play i kamery Hikvision

Jedno z zagrożeń już znacie.

Użytkownicy kamer Hikvision zagrożeni?

"Kamery tej firmy są popularne m.in. w Polsce. Już w grudniu 2021 roku kamery Hikvision zostały wykorzystane przez operatorów botnetu Moobot (opartego na botnecie Mirai) do przeprowadzenia ataków DDoS"

Polska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) wystosowała ze sporym opóźnieniem ostrzeżenie przed szkodliwym oprogramowaniem, które pojawiło się w sklepie Google Play. Znalazło się tam łącznie, które pobrano ponad 2 miliony razem - ostrzegaliśmy przed nimi już mniej więcej w połowie sierpnia . Sami widzicie, że warto uważnie śledzić nasz serwis. Dodatkowo, NASK wydała komunikat o niebezpieczeństwie wiążącym się z korzystaniem z kamer marki Hikvision.Eksperci z NASK w swoim czwartkowym komunikacie przestrzegają przed korzystaniem z kamerami do monitoringu popularnej chińskiej marki Hikvision. Pracownicy CSIRT (Computer Security Incident Response Team) uważają, że ponad 80 tysięcy kamer tej firmy ma poważne luki związane z bezpieczeństwem, narażającego użytkowników na cyberataki.- czytamy.Kluczową sprawą jest to, że aktualizacja oprogramowania dla kamer Hikvision została wydana już we wrześniu 2021 roku, a więc producent dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć użytkowników urządzeń przed atakiem. Mimo to odnotowywano przypadki ataków na kamery Hikvision wykorzystujące podatność CVE-2021-36260 nawet w lutym 2022 roku.Kolejną kluczową informacją jest to, że większość kamer podatnych na atak znajduje się w Chinach, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, RPA, Wietnamie, Rumunii i we Francji. Zagrożenie dla użytkowników sprzętu Hikvision w Polsce wydaje się marginalne. Mimo to...Jeżeli korzystacie z kamerki marki Hikvision, zaktualizujcie jej oprogramowanie.Źródło: NASK