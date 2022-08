Lastpass padł ofiarą ataku. Są też dobre wieści

Nikt nie jest bezpieczny...

LastPass ofiarą ataku hakerskiego

"Ustaliliśmy, że nieupoważniona strona uzyskała dostęp do części środowiska programistycznego LastPass za pośrednictwem zhakowanego konta programisty i pozyskała fragmenty kodu źródłowego oraz niektóre zastrzeżone informacje techniczne LastPass. Nasze produkty i usługi działają normalnie"

LastPass podjęło stosowne działania

Jeśli chodzi o menedżery haseł , to LastPass jest z pewnością jednym z najpopularniejszych. Aplikacja działa zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerowych systemach operacyjnych i oferowana jest nie tylko w wersjach płatnych (Premium, Families), ale również bezpłatnym wariancie Free. Niestety, lubiane narzędzie zaliczyło właśnie incydent na tle bezpieczeństwa. LastPass poinformował o skutecznym ataku hakerów, podając przy tym pocieszający komunikat.We wpisie na oficjalnym blogu LastPass CEO firmy Karim Toubba tłumaczy, że eksperci z jego firmy wykryli podejrzaną aktywność w środowisku rozwojowym LastPass.- czytamy.Dobre wieści polegają na tym, że dane "skarbców" użytkowników oraz ich informacje osobiste i hasła główne nie zostały naruszone. Co więcej, LastPass nie zaleca nawet resetowania haseł dostępowych do kont, w związku z czym atak nie był aż tak poważny w skutkach, ale... I tak, jeśli korzystasz z LastPass. Przezorny zawsze ubezpieczony.W odpowiedzi na incydent wdrożono "odpowiednie środki" oraz zaangażowano "wiodącą" firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem i kryminalistyką do zbadania sprawy. Prowadzona jest szczegółowa analiza pozwalająca lepiej zrozumieć kolejność zaistniałych wydarzeń, a LastPass miał ulepszyć swoje środki bezpieczeństwa w firmie. Co ważne: nie ma żadnych sygnał o dalszej nieautoryzowanej aktywności.Użytkownicy LastPass, zostaliście uspokojeni?Źródło: LastPass