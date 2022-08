Wiadomość od BNP Paribas lub innego banku? Lepiej to przeczytaj

Ostrożnie.

Mail od BNP Paribas? Uważaj na kolejne oszustwo

"Szanowny Kliencie,

Nasz system rozpoznaje, że nie aktywowałeś jeszcze nowego zabezpieczenia Bnp Paribas, dzięki czemu możesz wygodnie sprawdzić swoje konto online.

Kod otrzymany SMS-em zniknie pod koniec sierpnia 2022 r., skorzystaj z nowego bezpłatnego zabezpieczenia już teraz, aby kontrolować swoje zakupy online."

Zwróć uwagę na domenę, z jakiej wysłano wiadomość. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNa swojej skrzynce poczty elektronicznej mogliście zobaczyć w ostatnim czasie wiadomość od BNP Paribas lub innego banku o podobnej treści:"Dziękuję za zrozumienie"? "Pozdrowienia"? Bank by tak nie napisał w oficjalnej wiadomości do klienta. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuSzybki rzut oka na maila pozwala dostrzec całą masę sugestii wskazujących jednoznacznie na fakt, iż mamy do czynienia z oszustwem. Pamiętajcie, aby weryfikować takie rzeczy przed klikaniem w jakiekolwiek odnośniki w wiadomości.Przede wszystkim: nadawcą jest rzekomo bank BNP Paribas, ale wiadomość wysłano z przedziwnej domeny ns(.)sympatico(.)ca. Poza tym, wiadomość przyszła na konto pocztowe nie powiązane z absolutnie żadnym bankiem. Sama składnia wiadomości również pozostawia nieco do życzenia, ale to tylko niuans.Gmail automatycznie blokuje możliwość kliknięcia w link, prowadzący do strony wyłudzającej dane osobowe. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał wątpliwości co do tego, czy wiadomość jest wysłana przez bank, przed skorzystaniem z odnośnika w jego treści, skontaktuj się telefonicznie z bankiem.Bądźcie czujni i ostrzegajcie rodzinę i znajomych.Źródło: mat. własny