W Google Play wykryto złośliwe aplikacje. Sprawdź, czy ich nie zainstalowałeś

Pobrano je ponad milion razy.

Zawirusowane aplikacje w Google Play

Nie dalej jak dwa dni temu informowaliśmy Was o zagrożeniach czyhających w Apple AppStore na użytkowników komputerów Mac. Dziś donosimy o złośliwych aplikacjach wykrytych w sklepie z aplikacjami Google Play. Eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy Bitdefender zidentyfikowali tam aż 35 złośliwych programów. Najpopularniejsze pobrano ponad 100 tysięcy razy.Ponadurządzeń z Androidem pobrało co najmniej jedną z listywykrytych przez badaczy cyberbezpieczeństwa z firmy Bitdefender. Po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnych ukrywały się przed właścicielem urządzenia i łączyły z serwerami, z których pobierały malware. Wszystko to bez wiedzy osób użytkujących smartfony i tablety.Niestety, pomimo zgłoszeń ze strony Bitdefendera Google nie usunęło wszystkich aplikacji. Jedną z nich,, pobrano ponad 100 tysięcy razy. Po zainstalowaniu zmienia ona swoją nazwę na "Ustawienia", aby utrudnić jej znalezienie - umówmy się: nie jest to żadne wyzwanie dla choćby odrobinę zaznajomionego z Androidem użytkownika, ale... Rzeczony program po rozgoszczeniu się na zainfekowanym nim urządzeniu wyświetla reklamy z linkami do witryn z malware.Równie dużą popularnością cieszyły się aplikacje- wszystkie działały podobnie.Pamiętajcie o tym, że sam fakt, iż pobieracie grę lub apkę ze sklepu Google Play wcale nie znaczy, że jest ona bezpieczna. Uważajcie. Wysoka średnia ocen i pozytywne recenzje również nie muszą być gwarantem bezpieczeństwa...Źródło: bitdefender