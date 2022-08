Uwaga na fałszywy sklep MediaMarkt

Ostrzeżcie innych.

Jeżeli robicie zakupy online, ta sprawa może Was zainteresować. Ledwo rano opisaliśmy sprawę 72-latka oszukanego na ponad 750 tysięcy złotych , przestrzegając przy tym przed popularną formą oszustwa, a już musimy przestrzec przed kolejną aktywnością przestępców. W sieci powstał fałszywy sklep Media Markt. Dostępny pod adresem mediamarkt(.)pw jest w istocie pułapką na ufnych konsumentów.Pod wymienionym wcześniej adresem widnieje witryna podszywająca się pod oficjalny sklep internetowy Media Markt. Oferowane są w nim produkty w cenach nawet o kilkaset złotych niższych od rynkowych. Jeśli jakaś okazja jest zbyt dobra, aby była prawdziwa, to przeważnie mamy do czynienia ze scamem, czyli działalnością cyberprzestępców. Tak jest i tym razem.

Oferta fałszywego sklepu jest znikoma i ogranicza się do smartfonów Apple iPhone. | Źródło: Sirt.plOszuści nie wysilili się specjalnie, oferując wyłącznie przecenione smartfony iPhone. Po dodaniu towarów do koszyka internauta kierowany jest do podsumowania zamówienia. Proponowana jest nawet dodatkowa ochrona sprzętu oraz zabezpieczenie ekranu folią. Do wyboru jest jedna opcja dostawy i dwie opcje płatności - kartą oraz przelewem na konto.Źródło: Sirt.plPo wybraniu opcji płatności internauci są przekierowywani na fałszywą stronę operatora Przelewy24. Tam muszą podać swoje imię, nazwisko oraz dane karty z kodem CVV. Oczywiście opłacony towar nigdy nie dotrze do zamawiających go osób, a przekazanie danych karty płatniczej przestępcom może skutkować utratą dodatkowej gotówki.Różnice pomiędzy sklepami są oczywiste i widoczne już w pasku adresu. Asortyment produktów fałszywego sklepu jest praktycznie zerowy, co powinno być kolejnym ostrzeżeniem dla racjonalnego konsumenta. Kolejne czerwone flagi to znikoma liczba opcji wysyłki oraz system płatności Przelewy24 umieszczony pod błędnym adresem.Z tego co widzę ostrzega już przed nim CyberTarcza Orange, dzięki czemu użytkownicy Neostrady są bezpieczni. Jak wygląda sytuacja u innych usługodawców, nie wiem.Uważajcie i ostrzegajcie innych.Źródło: Sirt.pl