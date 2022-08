Smutny rekord. 72-letni Polak oszukany na ponad 750 tysięcy złotych

Emeryci masowo tracą oszczędności.

72-latek z Gdańska oszukany na 750 tysięcy złotych

Na łamach serwisu Instalki.pl regularnie opisujemy przypadki oszustw internetowych i nie robimy tego bez powodu. Chcielibyśmy, aby w końcu świadomość Polaków wkroczyła na poziom, który pozwoli im uniknąć poważnych problemów. Nie dalej jak cztery dni temu przytaczałem historię Polki oszukanej przez "amerykańskiego żołnierza" na około pół miliona złotych. Ogromna suma pieniędzy blednie przy tej, którą utracił pewien 72-latek z Gdańska. Jest to tym smutniejsze, że dał się wrobić w schemat stosowany przez cyberprzestępców od ponad dwóch dekad.Policjanci zopisują przypadek 72-letniego mężczyzny z tego miasta, który padł ofiarą oszustów. Przeglądając strony internetowe zauważył ofertę inwestowania wi na. Brzmi znajomo? Niestety, starszy człowiek dał się nabrać. Mężczyzna mamiony ofertą błyskawicznego zysku uwierzył, że może łatwo pomnożyć swój majątek. Oszustwo dodatkowo uwiarygodniały fałszywe opinie oraz twarze reklamujących je celebrytów oraz znanego polityka. Oczywiście wizerunek gwiazd przestępcy wykorzystują bez ich wiedzy i zgody.Schemat oszustwa inwestycyjnego jest zawsze podobny. Kontakt z osobą zainteresowaną nawiązują oszuści i zachęcają do przelewania określonych sum pieniędzy, obiecując ich cudowną multiplikację. Często przestępcy pokazują rzekome wyciągi z kont inwestycyjnych, obrazujących zyski lub nawet zachęcają do instalacji aplikacji, która owe zyski będzie prezentować w czasie rzeczywistym. Podobnie było i tym razem.