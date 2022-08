Chrome z luką bezpieczeństwa. Zaktualizuj przeglądarkę

Mowa o luce zero-day.

Luka bezpieczeństwa w Chrome

Google Chrome – jak zaktualizować?r

Zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka Google Chrome. | Źródło: mat. własne/span>

Dotychczas w tym roku Google załatało już cztery podatności typu zero-day w przeglądarce internetowej Chrome. Ostatnio w wykryto w niej jednak piątą taką podatność. Na szczęście i z nią już się rozprawiono, wydając odpowiednią aktualizację. Zatem, jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie, koniecznie zaktualizuj Google Chrome.W sumie, najnowsza łatka do Google Chrome, zmieniająca numer wersji przeglądarki na 104.0.5112.101/102, wprowadza łącznie 11 poprawek związanych z bezpieczeństwem. Tylko jedna dotyczy jednak podatności zero-day, czyli takiej, która była wykorzystana przez cyberprzestępców, zanim Google dowiedziało się o jej istnieniu.Obecność w Chrome wspomnianej podatności zero-day, oznaczonej jako CVE-2022-2856, odkryli jako pierwsi Ashley Shen i Christian Resell z Google Threat Analysis Group. Miało to miejsce 19 lipca. Jak zatem widać, naprawa problemu zajęła gigantowi z Mountain View całkiem sporo czasu.Szczegóły na temat najnowszej aktualizacji poznasz, przechodząc pod ten adres . Następna duża aktualizacja Chrome – aktualizacja do Chrome 105, ma zadebiutować za 12 dni – 30 sierpnia.Co zrobić, aby zaktualizować Chrome do najnowszej wersji? Otwórz Ustawienia przeglądarki, po czym kliknij w zakładkę Chrome – informacje. Jeżeli najnowsza aktualizacja jest dostępna, ujrzysz tam baner z napisem Uruchom ponownie. Kliknij w niego, a Twoja przeglądarka zostanie uruchomiona ponownie i zaktualizowana.Bardzo możliwe, że przeglądarka Google Chrome wcześniej zaktualizowała się automatycznie. Jeśli tak, w opisanym powyżej menu trafisz na napis Masz aktualną wersję Chrome, widniejący nad następującym numerem wersji: 100.0.4896.127. Pamiętaj, że przeglądarkę Google Chrome pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Google Chrome 104 (Windows) – pobierz Google Chrome 104 (Linux) – pobierz Google Chrome 104 (macOS) – pobierz Google Chrome 104 (Android) – pobierz Źródło: Google / fot. tyt. Canva