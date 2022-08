Anonymous znowu zhakowali telewizję i serwisy streamingowe w Rosji

Co tym razem w nich pokazali?

Zniszczone rosyjskie sprzęty w rosyjskiej telewizji

До біса Путін! Слава Україні!. W języku polskim oznacza on „Do diabła z Putinem! Chwała Ukrainie”.

Anonymous kontra Rosja

Haktywiści z grupy Anonymous ponownie włamali się do rosyjskiej telewizji i rosyjskich serwisów streamingowych. Tym razem pokazali w nich przykłady strat, jakie Rosja odniosła w trakcie wojny w Ukrainie.Grupa Anonymous nie próżnuje i kontynuuje swoją cyberwalkę przeciwko Rosji. Dotychczas jej członkowie wielokrotnie przechwycali dokumentację wojsk rosyjskich, hakowali rosyjską telewizję i serwisy streamingowe, blokowali stronę Gazpromu, udostępniali tajne rosyjskie dokumenty i nie tylko.Teraz kolektyw ponownie włamał się do rosyjskiej telewizji i serwisów streamingowych. Tym razem chciał pokazać Rosjanom, że inwazja na Ukrainę nie jest tak wielkim sukcesem, na jaki nieustannie wskazują ich władze.O całej akcji haktywiści rzecz jasna niezmiennie poinformowali na Twitterze , za pośrednictwem kont Anonymous TV (@YourAnonTV) oraz Anonymous Operations (@AnonOpsSE). Wpisom w serwisie towarzyszyły krótkie filmiki pokazujące przykłady tego, co dzięki Anonymous obywatele Rosji mogli zobaczyć w telewizji. Anonymous przede wszystkim pokazali w rosyjskiej telewizji i rosyjskich serwisach streamingowych materiały przedstawiające zniszczony rosyjski sprzęt.Wpis opublikowany przez konto Anonymous Operations (@AnonOpsSE) okraszono dodatkowo wymownym podpisem o treściJak wspomniałam, to jeden z wielu ataków, których Anonymous dotychczas dokonali na rosyjskie media. Wcześniej haktywiści wielokrotnie przejmowali serwisy streamingowe Wink oraz Ivi oraz kanały telewizyjne Russia 24, Channel One i Moscow 24. Haktywiści emitowali wtedy materiały przedstawiające prawdziwy obraz działań Rosjan na Ukrainie, przedstawianych w Rosji nie jako wojna, a "specjalna operacja wojskowa". Wyświetlano między innymi ataki na ludność cywilną.Nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję na to, że działania Anonymous przynoszą zamierzony efekt i budują w oczach Rosjan prawdziwy obraz rosyjskiej agresji. Oby te działania w przyszłości jakkolwiek zaowocowały.Źródło: Twitter / fot. tyt. Canva