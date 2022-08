Nie pokazuj kodu BLIK na portalach społecznościowych

Na to uważaj.

Na czym polega oszustwo na BLIK?

Jak rozpoznać oszustwo na BLIK?

Jak długo Polacy mogą nabierać się na te same numery cyberprzestępców? Jak się okazuje całkiem długo - nawet latami. Doskonale pokazuje to popularność metody oszustwa na BLIK-a, która pomimo upływu czasu nadal cieszy się olbrzymią skutecznością. Chwila nieuwagi i pach. Pieniądze znikają z konta. Na ten numer oszustów nabierają się często nawet młode osoby.BLIK to szalenie wygodny system płatności, umożliwiający między innymi wykonywanie błyskawicznych przelewów na telefon i wypłacanie gotówki przy pomocy specjalnych kodów. To właśnie specyfika działania BLIK-a czyni oszustwa stosunkowo prostymi. Ostrzega przed nimi obecnie m.in. Bank Millennium, notujący najpewniej zwiększoną ich liczbę.Oszustwo na BLIK-a niemal każdorazowo wygląda tak samo. W komunikatorze, na przykład Messenger , znajomy prosi Cię o krótkoterminową pożyczkę. Może mu brakować 50 złotych na zakupy w sklepie albo 200 złotych do ubezpieczenia pojazdu. Chce od Ciebie kodu BLIK, który umożliwi mu wypłatę pieniędzy, alternatywnie prosi o kliknięcie w link do szybkiego przelewu. Problem polega na tym, że piszącym wcale nie jest znajoma Ci osoba.Cyberprzestępcy kradną tożsamość osób, zakładając na ich dane fałszywe konta. Ustawiają identyczne zdjęcie profilowe i próbują nabierać osoby z ich listy znajomych. Jeśli nie sprawdzisz, czy pisze do Ciebie znajomy czy przestępca i przekażesz mu kod BLIK, możesz być pewny, że nigdy więcej pieniędzy nie zobaczysz.Oszusta można łatwo zdemaskować sprawdzając liczbę znajomych na jego profilu lub zadając mu proste pytanie weryfikacyjne, na które odpowiedź zna tylko znajoma Ci osoba. Możesz też po prostu zadzwonić do znajomego i zapytać, czy faktycznie pyta Cię na komunikatorze o taką przysługę.Bądźcie czujni i nie działajcie raptownie.Źródło: Millennium Bank