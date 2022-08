Zakup węgla online. Polska Grupa Górnicza ostrzega przed kolejnym oszustwem

Uważaj.

Gdzie kupić tani węgiel? Na pewno nie w fałszywych sklepach

"Przestrzegamy przed fałszywymi wiadomościami SMS, informującymi, że został wystawiony węgiel na półkę sklepową, wraz z linkiem do sklepu. Nie jest to link kierujący do strony sklepu PGG"

Sklep z węglem w internecie

Kilka dni temu ostrzegaliśmy Was przed fałszywymi sklepami z węglem online. Problemy z działaniem internetowego sklepu Polskiej Grupy Górniczej wymusza na Polakach poszukiwania alternatyw. To raj dla oszustów. Założony przez cyberprzestępców fałszywy sklep Spółki Węglokoks Kraj został już usunięty, ale niestety, pojawiły się już kolejne.Polska Grupa Górnicza ostrzega przed oszustami, rozsyłającymi za pomocą wiadomości tekstowych na smartfony odnośniki do fałszywych sklepów z węglem rzekomo pochodzącym z kopalń PGG. Rzecznik PGG Tomasz Głogowski zapewnił, że Grupa nie wysyła do polskich konsumentów tego rodzaju wiadomości. Jedyne kanały komunikacji stanowią sklep internetowy PGG oraz profil Fanpage PGG - polski węgiel prosto od producenta na Facebooku.- czytamy w komunikacie największego krajowego producenta węgla.Linki z wiadomości wysyłanych przez przestępców w niczym nie przypominają oficjalnego adresu internetowego sklepu i prowadzą do fałszywych sklepów. Ich jedynym celem jest wyłudzenie danych kart płatniczych lub wyłudzenie przelewu od internauty za towar, którego nigdy nie dostanie.Gdy we wtorki i czwartki o godzinie 16:00 PGG udostępnia węgiel w sklepie internetowym, odwiedza go nawet 650 tys. internautów. Pamiętajcie, że działanie strony jest wtedy naprawdę kiepskie. Czasem warto spróbować wejść na nią nie punktualnie, a z lekkim opóźnieniem.Każdego dnia Węglokoks Kraj kieruje do sprzedaży ok. 1000 ton węgla opałowego. Połowa dostępna jest dla klientów indywidualnych poprzez infolinię. Jeden nabywca może kupić maksymalnie 5 ton węgla.PGG chwali się, że obsłużyło do tej pory już 114 533 klientów, do których trafiło 572 665 ton węgla w atrakcyjnej cenie. Atrakcyjnej, czyli w cenie wynoszącej do ok. 1000 złotych za tonę zamiast nawet kilkukrotnie wyższej.Źródło: PGG, zdj. tyt. Canva Pro