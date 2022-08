Zaufał partnerce. Kobieta skopiowała dane jego karty do swojego smartfona i...

Usłyszała poważne zarzuty.

Skopiowała dane karty, dostała zaskakujące zarzuty

"Podejrzana przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Zobowiązała się także do zwrócenia skradzionych pieniędzy pokrzywdzonemu. Kobiecie za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat"

Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie... mówił w swej kultowej kwestii Cezary Pazura w filmie "Chłopaki nie płaczą". Jak się skończyło, wie każdy, kto oglądał słynną polską komedię. Swojej partnerce zbyt mocno zaufał także pewien mężczyzna, którego historię przytaczają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 29-latka została ujęta i grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.29-letnia mieszkanka Żagania usłyszała zarzuty. Każde nieuprawnione użycie skopiowanej przez nią wcześniej karty płatniczej zostało w ten właśnie sposób zakwalifikowane. Co dokładnie się stało?Była już partnerka poszkodowanego postanowiła skopiować dane jego karty płatniczej do swojego smartfona. W ten sposób mogła bez jego zgody płacić za swoje wydatki. Mężczyzna zauważył na wyciągach bankowych podejrzane płatności, ale nie wiedział, co jest tego powodem - jego karta nie została w końcu skradziona. Zawiadomieni o sprawie zielonogórscy policjanci szybko rozwiązali zagadkę.Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji z Zielonej Góry przeanalizowali, skąd dokonywano płatności kartą i zabezpieczyli monitoringi. Na nagraniach dostrzegli kobietę, płacącą za zakupy smartfonem. Pokrzywdzony w mig rozpoznał na nich swoją partnerkę, z którą rozstał się kilka tygodni wcześniej.Mężczyzna uważa, że dane karty mogły zostać skopiowane, gdy kobieta przebywała sama w mieszkaniu. Wtedy to miała dostęp do "dokumentów bankowych", za pomocą których skopiowała dane karty.- czytamy w komunikacie prasowym policji.Uważajcie.Źródło: Policja