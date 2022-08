Gdzie zamówić tani węgiel online? Uważaj na fałszywe sklepy

Zaczęło się.



Tani węgiel online to coś, czego Polacy w ostatnich dniach pragną jak kania dżdżu. Internetowy sklep Polskiej Grupy Węglowej (PGG) nie działa najlepiej, a żeby dokonać w nich zakupu trzeba mieć sporo szczęścia... lub wiedzy na temat tego, kiedy najlepiej kupić węgiel w sklepie PGG. Nie każdy ma do tego cierpliwość, więc internauci nerwowo szukają sklepów online, w których jest dostępny węgiel w normalnej cenie ok. 1000 złotych za tonę. To raj dla oszustów.



Fałszywe sklepy z węglem

Oszustwo na węgiel dołączyło do grona najpopularniejszych oszustw w Polsce. W poniedziałek policję o fałszywym sklepie internetowym zawiadomiła Spółka Węglokoks Kraj. Witryna została błyskawicznie zablokowana, ale jedno jest pewne: wkrótce jak grzyby po deszczu powstaną kolejne. Kryzys węglowy w Polsce, która według polityków PiS-u "ma zapasy węgla na 200 lat" stał się faktem".



"Dziś rano otrzymaliśmy kilka zapytań dotyczących tego, czy faktycznie oferujemy nasz węgiel w sklepie internetowym - nie robimy tego i nie zamierzamy robić. Jak dotąd nie mamy natomiast zgłoszeń, aby ktoś faktycznie dokonał transakcji w fałszywym sklepie i wpłacił pieniądze" - powiedział w rozmowie z PAP prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek.



Oszuści w powyższym przypadku podszywali się pod Węglokoks Kraj, ale wkrótce mogą podszywać się również pod Polską Grupę Węglową. Schemat oszustwa jest banalny. Cyberprzestępcy tworzą fałszywy sklep, w którym można złożyć zamówienie i je opłacić. Kupujący oczywiście nigdy nie zobaczy kupionego węgla na oczy, a przestępcy znikną z całą gotówka skradzioną w ramach procederu.



"Klienci mogą zamawiać nasz węgiel jedynie za pośrednictwem infolinii" - podkreślił Grzegorz Wacławek z Węglokoks Kraj.



Polacy w panice poszukują węgla

Zalecamy Wam korzystanie jedynie z oficjalnych źródeł, w których klienci indywidualni mogą nabyć do 5 ton węgla. Jeżeli jakakolwiek strona budzi Wasze podejrzenia, próbujcie skontaktować się z jego infolinią telefonicznie... o ile macie dostatecznie dużo cierpliwości. Dodzwonienie się gdziekolwiek w sprawie węgla graniczy podobno z cudem. Systemy Węglokoksu Kraj i Polskiej Grupy Górniczej notują ok. 500 prób połączeń na minutę.



Źródło: PAP