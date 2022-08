Urząd Miasta Katowic wyciekł adresy e-mail. Trochę straszy, trochę przeprasza

Oj no stało się, wielkie rzeczy...



I tak to się powoli żyje w tej Polsce. Urząd Miasta Katowic popełnił szkolny błąd, doprowadzając do wycieku adresów e-mail subskrybentów newslettera. Wydawać by się mogło, że w dobie RODO oraz czasów, w których kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa są szczególnie ważne, ktokolwiek poczuje się za taką wpadkę odpowiedzialny. Nic bardziej mylnego. Katowicki magistrat zamiast uderzyć się w pierś i przeprosić, postanowił najpierw postraszyć odbiorców wiadomości. O sprawie poinformował Niebezpiecznik na Twitterze.



Wyciek danych z Urzędu Miasta Katowice

Wycieki danych zdarzają się często i w większości przypadków są efektem błędów ludzkich lub zwyczajnej niefrasobliwości. Niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie dostał omyłkowego maila, w którym widniała obszerna lista odbiorców umieszczonych w DW: (do wiadomości) zamiast w UDW: (ukrytym do wiadomości). Taka sytuacja przytrafiła się osobom subskrybującym newsletter UM Katowice. W polu "odbiorca" mogli oni odczytać maile innych osób subskrybujących wiadomości. Mogli je na przykład zapisać i sprzedać taką bazę danych. Co w związku z tym zrobili przedstawiciele Urzędu Miasta?:



a) przeprosili poszkodowanych

b) przeprosili i zapowiedzieli, że sytuacja nigdy się nie powtórzy

c) przeprosili i uspokoili, zgłaszając ujawnienie danych do odpowiednich organów

d) zaczęli grozić odbiorcom maila i lakonicznie przeprosili na samym końcu wiadomości



Brawo, jeśli wybrałeś odpowiedź "d", doskonale znasz polskie realia. Tak było, nie zmyślam.







Źródło: zrzut ekranu z gry Gothic - scena: witamy w kolonii



witamy w kolonii