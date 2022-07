Te aplikacje podszywały się pod przydatne narzędzia. Zawierały malware

Natychmiast je odinstaluj.

Wachlarz malware w Google Play

Niestety, mimo zabezpieczeń stosowanych w sklepie Google Play, na tę platformę regularnie trafiają aplikacje skrywające złośliwe oprogramowanie. Wiele z nich podszywa się pod użyteczne narzędzia, wabiąc potencjalne ofiary w celu na przykład wykradnięcia ich danych.W ostatnim czasie całe mnóstwo takich aplikacji wykryła w Google Play grupa ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa o nazwie Dr. Web. Były to aplikacje dość popularne, a zawierały one trojany, adware, spyware i inne typy złośliwego oprogramowania. Niektóre z nich miały tysiące, a nawet miliony pobrań.Większość aplikacji, które grupa Dr. Web wymieniła w swoim raporcie, udawała edytory zdjęć oraz katalogi motywów czy tapet. Lista zawierała również aplikację notatnika oraz aplikację gwarantującą dostęp do klawiatury emoji.