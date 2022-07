W prosty sposób wyłudzili od Amazona sprzęt elektroniczny za ponad pół miliona euro

W przypadku problemów z produktem lub po prostu, gdy realnie okazuje się być inny, niż moglibyśmy ocenić po materiałach ze sklepu internetowego, mamy 14 dni na zwrot towaru. To zwyczajna norma przy zakupach w sieci, którą znamy w naszym kraju od lat. Jednak grupa młodych Hiszpanów stosując lukę w tym mechanizmie, zrobiła z niego źródło całkiem pokaźnego nielegalnego dochodu.

Hiszpańska policja aresztowała 25 młodych ludzi w wieku od 20 do 35 lat, którzy dopuścili się licznych wyłudzeń ze sklepu Amazon. Wartość przywłaszczonych towarów miała wynosić ponad pół miliona euro, czyli w prostym przeliczeniu po obecnym kursie ponad 2,4 miliony złotych. Co ciekawe jednym z grupy okazał się model, który brał udział w konkursie Míster Internacional Spain Castilla La Mancha.

Amazon podobnie jak inne sklepy internetowe oferuje możliwość odesłania towaru, co podsunęło pomysł oszustom / Foto: własne

Przesyłki tego typu były odpakowywane i opróżniane, a później odsyłane jako zwroty, ale bez zawartości / Foto: Pixabay

Co więcej przesyłki nie wiązały się z konkretnymi adresami, co byłoby ułatwieniem dla organów ścigania i Amazona, a punktami samoobsługowymi (zapewne chodzi o jakąś formę automatów paczkowych). Dodatkowo transakcje z coraz to kolejnych kont nie wzbudzały takich podejrzeń, jakie byłyby przy powtarzaniu procederu z tego samego profilu. Grupa kierowana przez sześć osób większość sprzętu sprzedawała w sieci generując bardzo duży zarobek. Zastanawiająca jest tylko kwestia tego, że Amazon (przynajmniej hiszpański oddział firmy) nie weryfikował zawartości odsyłanych paczek przed zwrotem pieniędzy za anulowany zakup.Źródło: elmundo es / Foto tytułowe: ANIRUDH @ Unsplash