Amerykanie kupią twórcę Pegasusa? Zaskakujące informacje

Do czego USA miałyby wykorzystać Pegasusa? Zapewne po prostu do tego, do czego został stworzony - biorąc na cel różne persony, głównie ze wschodu. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie Amerykanie bardzo mocna zbroją się na przyszłość. Czy do takiej transakcji faktycznie dojdzie? Na ten moment ciężko to wszystko jednoznacznie ocenić.Źródło: NyTimes / fot. Chris Yang - Unsplash.com