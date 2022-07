Pożyczka na PESEL? Rząd w końcu pomoże go zastrzec

Rewolucyjna, pożądana zmiana w prawie.

Zastrzeżenie numeru PESEL - nowy pomysł polskiego rządu

"Takie rozwiązanie bez wątpienia zwiększy bezpieczeństwo naszych danych i sprawi, że w przypadku ich wycieku będziemy mieli możliwość szybkiej reakcji i działania prewencyjnego, by nie dopuścić do ich wykorzystania na naszą niekorzyść. Gdy już powstanie, ważne będzie uświadomienie Polaków o korzyściach z tego rozwiązania, tak aby było ono powszechnie stosowane w razie zagrożenia"

Dziennik Gazeta Prawna informuje o najnowszym pomyśle, jaki zrodził się w polskim rządzie. Do tej pory ofiary poważnych wycieków danych były w zasadzie bezbronne jeśli chodzi o pomoc państwa w zakresie zastrzeżenia informacji, które umożliwiałyby przestępcom zaciąganie pożyczek. Pomocy należało szukać w BIK-u, oferującym płatną usługę monitorowania tego, czy ktoś nie próbuje dopuszczać się takich praktyk lub zastrzeżenia kredytowego. Już wkrótce ma się to zmienić.O ile niemożliwym jest zaciągnięcie pożyczki w banku na inną osobę poprzez podanie jej numeru PESEL, to w instytucjach parabankowych zdarzają się takie przypadki. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na numer PESEL zarejestrować na przykład numer telefonu. Jak dowiedział się nieoficjalnie DGP, rząd rozpoczął prace nad państwową bazą, w której każdy obywatel będzie mógł zastrzegać swoje dane.- komentuje cytowany przez DGP Witold Chomiczewski, radca prawny i wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy.W tej chwili istnieją jedynie domysły co do tego, jak mógłby w praktyce wyglądać mechanizm zastrzegania numeru PESEL. Wydaje się, że państwo wykorzystałoby domenę gov.pl, z poziomu której po zalogowaniu na przykład Profilem Zaufanym można by było zastrzegać dane, by na przykład nie dało się zaciągać na nie zobowiązań. Do bazy miałyby dostęp banki i inne instytucje finansowe oraz firmy telekomunikacyjne.