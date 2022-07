Odinstaluj te aplikacje ze swojego smartfonu. Zawierają malware

Spyware Joker znów atakuje.

Joker w kolejnych aplikacjach w Google Play

Sklep Google Play posiada mnóstwo zabezpieczeń, których zadaniem jest ochrona użytkowników platformy przed potencjalnym złośliwym oprogramowaniem. Niestety, czasem zabezpieczenia te zawodzą. Raz na jakiś czas do Google Play trafiają aplikacje zawierające malware, na przykład w postaci takich trojanów jak Joker.Jaker to spyware, o którym słyszy się od kilku ładnych lat. W ostatnim czasie ten powrócił, by znowu stać się zmorą użytkowników smartfonów z Androidem. Wykryto go bowiem w aplikacjach, które łącznie pobrano z Google Play ponad 100 tysięcy razy.Firma Pradeo zajmująca się kwestiami cyberbezpieczeństwa wykryła spyware Joker w czterech aplikacjach w sklepie Google Play. Nazwy tych aplikacji to Smart SMS Messages, Blood Pressure Monitor, Voice Languages Translator oraz Quick Text SMS. Jak wiele innych aplikacji zawierających malware, próbowały się one podszywać pod przydatne narzędzia, by zachęcać użytkowników do pobierania ich.