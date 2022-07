Chrome z groźną luką. Zaktualizuj przeglądarkę

Google wydało ważną aktualizację.

Chrome – podatności zagrażające bezpieczeństwu

Google Chrome – jak zaktualizować?

Jeżeli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, koniecznie natychmiast ją zaktualizuj. Okazuje się bowiem, że przeglądarka posiada groźną lukę 0-day, która zagraża Twojemu bezpieczeństwu, a która już stała się łakomym kąskiem dla niektórych cyberprzestępców. Gigant z Mountain View właśnie wydał łatkę, która się z nią rozprawia.Właściwie, najnowsza aktualizacja Chrome (do wersji 103.0.5060.114) łata trzy luki związane z bezpieczeństwem. Luka 0-day została oznaczona jako CVE-2022-2294. Jest to luka, która prowadzi do przeładowania bufora w WebRTC. Jako pierwszy dostrzegł ją Jan Vojtesek z zespołu Avast Threat Intelligence, co miało miejsce 1 lipca. Gdy do tego doszło, Google potwierdziło jej istnienie i przystąpiło do pracy nad rozwiązaniem problemu.Pozostałe luki, z którymi rozprawia się łatka to CVE-2022-2295 oraz CVE-2022-2296. Pierwsza jest błędem typu Type Confusion w silniku renderującym V8, a druga podatnością w powłoce Chrome OS. O ich istnieniu dowiedziano się odpowiednio 16 czerwca i 19 maja. Google nie podaje żadnych szczegółów na ich temat ze względów bezpieczeństwa.Co zrobić, aby zaktualizować Chrome do najnowszej wersji? Otwórz Ustawienia przeglądarki, po czym kliknij w zakładkę Chrome – informacje. Jeżeli najnowsza aktualizacja jest dostępna, ujrzysz tam baner z napisem Uruchom ponownie. Kliknij w niego, a Twoja przeglądarka zostanie uruchomiona ponownie i zaktualizowana.Bardzo możliwe, że przeglądarka Google Chrome wcześniej zaktualizowała się automatycznie. Jeśli tak, w opisanym powyżej menu trafisz na napis Masz aktualną wersję Chrome, widniejący nad następującym numerem wersji: 103.0.5060.114.