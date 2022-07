Bank Millennium ostrzega przed oszustami. Są wyjątkowo perfidni

Uważaj.

Oszuści podszywają się pod bank Millennium

Twoje konto nie jest zgodne z "nowym systemem bezpieczeństwa"

Dostęp do Twojego konta został lub zostanie zablokowany

Jak nie dać się oszukać?

Trwa zmasowana kampania cyberprzestępców wymierzona w klientów banku Millennium. Jego przedstawiciele apelują o wzmożoną czujność i podpowiadają co zrobić, aby nie stracić oszczędności życia. Metoda oszustów jest wyjątkowo perfidna i żeruje na poczuciu bezpieczeństwa konsumentów.Przestępcy masowo wysyłają do Polaków SMS-y i wiadomości e-mail z informacjami o konieczności zaktualizowania lub przekazania danych bankowi, celem uniknięcia blokady konta. Bank Millennium przypomina, że nigdy nie wysyła tego rodzaju komunikatów i nie proponuje aktualizacji danych lub systemu przez SMS lub e-mail.Cyberoszuści najczęściej piszą, że:Apelujemy wraz z bankiem o nie klikanie w żadne linki w treści wiadomości. Mogą one prowadzić do pobierania oprogramowania szpiegującego lub strony wyłudzającej daneStandardowo już warto przypomnieć, że przestępcy uciekający się do tego typu metod nie należą do osobników najbystrzejszych i często popełniają szkolne błędy językowe, ortograficzne lub interpunkcyjne, a także sięgają po potoczne lub niegramatyczne zwroty.Zawsze gdy otrzymasz wiadomość o zablokowaniu konta czy konieczności uwierzytelnia, zadzwoń do banku i potwierdź to! Zwracaj uwagę, z jakiego adresu lub numeru została wysłana wiadomość i porównaj z komunikacją, jaką otrzymujesz z banku. Bądź ostrożny.Przedstawiciele banku apelują, aby przypadki takich oszustw zgłaszać przez skrzynkę kontaktową lub po numerem specjalnej infolinii 22 598 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora).Źródło: Bank Millennium