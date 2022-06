Wyskoczył na parę drinków. Zgubił pendrive z danymi mieszkańców półmilionowego miasta

Taka sytuacja.

Japończyk zgubił pendrive z danymi mieszkańców Amagasaki

"Najmocniej przepraszamy mieszkańców Amagasaki, władze miasta Amagasaki, i wszystkie inne osoby zaniepokojone niedogodnościami spowodowanymi utratą powierzonych nam ważnych informacji"

Alkohol jest przyczyną naprawdę wielu problemów. Spożywanie go w nadmiernych ilościach nie prowadzi najczęściej do niczego dobrego, o czym przekonał się 40-kilku letni pracownik japońskiej administracji publicznej w mieście Amagasaki. Podczas gdy niektórzy w stanie upojenia alkoholowego potrafią zgubić klucze do domu lub portfel, Japończyk po paru drinkach utracił pendrive z danymi 465 177 mieszkańców miasta.Anonimowy mężczyzna po czterdziestce umieścił pamięć USB w swojej torbie, kiedy to we wtorek postanowił wyskoczyć na kilka drinków do lokalnej restauracji w mieście Amagasaki w prefekturze Osaka. Po kilku godzinach raczenia się trunkami nieszczęśnik po prostu zasnął na ulicy. Gdy się obudził, jego torby z pendrivem już nie było, donoszą lokalne media.Nośnik danych zawierał dane osobowe 465 177 mieszkańców Amagasaki, w tym ich daty urodzenia, adresy, numery kont bankowych i dane podatkowe. Firma, którą reprezentował, BIPROGY, została wynajęta przez władze miasta do pozyskania informacji o tym, kto w mieście jest uprawniony do zwolnień podatkowych. Pendrive na szczęście dla poszkodowanych oraz niefrasobliwego Japończyka był zaszyfrowany.– przekazała firma w oświadczeniu dla lokalnej prasy.