Legendarny kod USSD *#21# wykryje podsłuch w komórce? Nie wierz w takie bajki

Przeglądając wczoraj sieć, w jednym z bardzo popularnych polskich serwisów znalazłem artykułó mówiący o tym, że pewien ciąg znaków może nam powiedzieć, czy jesteśmy podsłuchiwani, czy też nie (na naszym smartfonie). Chodzi o kod *#21# który mielibyśmy wpisywać tak jak każdy ciąg USSD, czyli zamiast numeru telefonu, na który chcemy dzwonić i zatwierdzamy go zieloną słuchawką (czy innym przyciskiem wywołującym połączenie). Jednak znaczenie *#21# jest zupełnie inne i wcale nie pozwala na monitorowanie obecności zamontowania ewentualnego podsłuchu w naszym telefonie.



Nie będę wymieniał konkretnych nazw, ale o dziwo mijające się z prawdą treści znalazłem na dużych portalach technologicznych, w ogólnotematycznych mediach i nawet na stronie kancelarii prawniczej. Na szczęście nie wszystkie portale tech, które zajęty się tematem, powielały ten mit. Mimo wszystko skala mylnego przedstawienia problemu jest zauważalna.

Obecnie ciągi Unstructured Supplementary Service Data (w skrócie właśnie USSD) nie są już tak często stosowane przez większość abonentów telefonii komórkowej. W zasadzie można mówić nawet bardziej o kodach MMI z racji ich ręcznego wprowadzania przez użytkownika na klawiaturze. Przestawiliśmy się na aplikacje mobilne czy zmiany pewnych ustawień wprost z menu telefonu, bez wpisywania ciągów cyfr i znaków. Tak czy inaczej, to tylko wprowadzenie do tematu o naszym głównym bohaterze.Ciąg *#21# wpisywany zamiast zwyczajowego numeru telefonu i potwierdzany zieloną słuchawką, po chwili zwróci nam informacje, czy mamy ustawione bezwarunkowe przekierowania na inny numer telefonu. Jeśli funkcja byłaby włączona, to wszystkie połączenia w każdym przypadku będą przekierowywane na inny numer telefonu. Jeśli jakiś przykładowy numer 1234 (nie ma takich numerów telefonów, ale pozwólcie, że nie będę wymyślał aż dziewięciocyfrowych ciągów typowych dla operatorów telefonii komórkowej) zadzwoni na nasz numer 1111, a mamy ustawione przekierowanie bezwarunkowe na 2222, to tak naprawdę 1234 dodzwoni się na 2222. Trochę tak, jakbyśmy pożyczyli telefon komuś innemu, a w zasadzie dokleili (przy samym odbieraniu) nasz numer do jego numeru. Wtedy osoby chcące się połączyć zarówno z 1111 jak i 2222, skontaktują się z 2222.

*#21# czyli sprawdzenie bezwarunkowego przekazywania połączeń, to nie ma nic wspólnego z podsłuchem / Foto: własne

Nieautoryzowane przekierowania numeru mogą być szkodliwe, ale zdecydowanie nie są podsłuchem

Sztywne przekierowanie wykorzystywane jest raczej rzadko. Np. może nam posłużyć do tego, aby mając dwa numery (niech już będzie znów 1111 i 2222) na dwóch telefonach, jeden chwilowo zostawić w domu (1111) i odbierać na drugim (2222) połączenia z obu. Oczywiście kiedy będziemy oddzwaniać na jakiś numer, który został do nas przekierowany (znów dzwoni 1234), to zrobimy to normalnie z aktualnego numeru trzymanego w ręku telefonu (2222). Rozmówca (1234) zobaczy u siebie 2222. Może być najwyżej lekko zdziwiony, że oddzwaniamy z innego numeru, czyli 2222. Istnieją też trzy inne warianty kodów do przekierowań. Podczas zajętego numeru (kiedy prowadzimy inną rozmowę), przy braku odpowiedzi (gdy po pewnym czasie wcale nie odbierzemy) lub kiedy jesteśmy poza zasięgiem (wyłączony telefon lub zwyczajnie brak zasięgu, w końcu wciąż są niewielkie białe plamy w pokryciu telefonii komórkowej na mapie kraju). Jeśli te dodatkowe trzy warianty przekierowań coś wam mówią, to dobrze kojarzycie. Zwykle używa się ich do przekierowania rozmów w tych przypadkach na pocztę głosową naszego operatora.Czy jednak przekierowanie rozmów można nazwać podsłuchem? Byłoby to bardzo mocno naciągane. Jeśli w ogóle ktoś bez naszej wiedzy skorzystałby z tej opcji, to raczej nazywalibyśmy to podszyciem się pod nas (nasz numer), a nie dosłownym podsłuchem. Przecież ewentualny oszust odbierałby zamiast nas połączenia telefoniczne, a nie miał wglądu do tego, o czym właśnie rozmawiamy. Metoda w pewnym sensie kradnie nasze połączenia, a nie je duplikuje. Jeśli w miarę często komunikujemy się przez komórkę, to zapewne dość szybko zorientowalibyśmy się, że coś jest nie tak, bo pozornie nikt nie nawiązuje z nami kontaktu. Ewentualnie sami znajomi i rodzina próbowaliby nam innymi kanałami przekazać, że nie mogą się do nas dodzwonić, albo że ktoś chyba ukradł nam telefon lub zdobył duplikat karty SIM u operatora podając się za nas itp., bo nie poznają głosu w słuchawce.