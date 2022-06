Wyciekły dane pacjentów z Rzeszowa. Komunikat? Po pół roku

Luźne podejście do ochrony danych osobowych.

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie informuje o wycieku danych

"Naruszenie było wynikiem błędu w systemie informatycznym SOLAB_WWW i polegało na możliwości zapoznania się z ww. danymi osobowymi pacjentów naszego laboratorium po zalogowaniu się do konta pacjenta i manualnym aktywowaniu dostępu do danych jako lekarz"

Cykliczne wycieki wrażliwych danych Polaków z różnych sklepów internetowych dowodzą, że podejście do ochrony danych niewiele zmieniło się nawet po wprowadzeniu słynnego RODO. Niestety, sklepy internetowe nie są jedynymi placówkami mającymi problem z bezpieczeństwem. Właśnie dowiedzieliśmy się, że pół roku temu (!) miał miejsce wyciek danych pacjentów jednej z przychodnia z Rzeszowa.20 czerwca na facebookowym profilu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie opublikowano informację kierowaną do pacjentów. Wynika z niej, że pomiędzy 5 i 7 stycznia miał miejsce wyciek danych, w ramach którego w sieci udostępniono niepowołanym osobom imiona, nazwiska, numery PESEL i daty urodzenia pacjentów.- czytamy.Tak trywialna luka w placówce zajmującej się ochroną zdrowia? Zgroza. Na szczęście ujawnione dane nie obejmowały informacji dotyczących stanu zdrowia pacjentów, a przynajmniej taki przekaz płynie z komunikatu.Według doniesień do systemu w dniach 5-7 stycznia 2022 roku zalogowały się 84 osoby. Nie wiadomo czy wykorzystały lukę.