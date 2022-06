Szukacie w sieci noclegów na wakacje? Uważajcie na cyberprzestępców

Właśnie dziś 21 czerwca oficjalnie zaczyna się na naszej półkuli astronomiczne lato. Całkiem wysokie temperatury towarzyszą nam w już od pewnego czasu, ale koniec roku szkolnego dla większości uczniów jeszcze przed nami, za kilka dni. W takim razie coraz więcej osób planuje urlopy i poszukuje domów letniskowych, mieszkań, hoteli czy innego rodzaju kwater do wynajęcia. Niestety i ten aspekt życia, tak jak w zasadzie każdy inny obecny również w sieci, jest okazją do wzmożonego działania dla cyberprzestępców.



CSIRT KNF ostrzega, w wakacje cyberprzestępcy jeszcze mocniej podszywają się pod platformy wynajmu

Z informacji przekazanych przez CSIRT KNF (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego) wynika, że nielegalne grupy działające w sieci wykorzystują czas okołowakacyjny do wzmożonego tworzenia kampanii, w których podszywają się pod różne znane serwisy oferujące zakwaterowanie na krótsze okresy. Czyli dokładnie te portale, na których zwykle poszukujemy lokum na wakacyjne wyjazdy czy także te podczas ferii zimowych lub innych nieco dłuższych wolnych okresów.

Uważajcie w wakacje!

Cyberprzestępcy wykorzystują ten okres do tworzenia fałszywych kampanii podszywających się pod znane serwisy oferujące wynajem krótkoterminowy.



Poniżej prezentujemy listę niebezpiecznych domen, które udało nam się zidentyfikować. Bądźcie bezpieczni! https://t.co/uOl4EJrl8V pic.twitter.com/c8D1oKO4sZ — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 20, 2022

Płacisz za coś w sieci? Zawsze zachowaj czujność i nie daj się zmanipulować cyberprzestępcom

Na powyższej grafice w osadzonym tweedzie autorstwa CSIRT KNF, wyraźnie widać tendencję do rejestrowania domen udających głównie serwisy Booking.com i Airbnb.pl. Jeśli zostaniemy w jakiś sposób przekierowani na taką fałszywą stronę, to mechanizm działania cyberprzestępców będzie zapewne podobny, jak w przypadku wielu innych oszustw związanych z płatnościami i bankami. Przestępcy mogą wyciągnąć od nas pojedyncze wpłaty za nigdy nieistniejący realnie wynajem lub wręcz otrzymać dostęp do naszego konta bankowego. Skończymy bez pieniędzy, a na miejscu nie będzie czekał żadnej opłacony pokój. Oczywiście powyższa lista nie jest pełna.W takim razie wyjątkowo ważne jest zwracanie uwagi na poprawność adresów serwisów internetowych czy korzystanie tylko z oficjalnych aplikacji pozyskanych z zaufanych źródeł. Takich jak sklepy oprogramowania danej platformy mobilnej, choć i ich mechanizmy chroniące przed złośliwym oprogramowaniem nie są nieomylne, więc zawsze warto zachowywać pewną czujność.