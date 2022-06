Procesory Apple M1 z wadą, której nie da się usunąć. Apple: to nic takiego

PACMAN.

Procesory Apple M1 z luką, której nie da się wyeliminować

"Bardzo często spotykamy się z opiniami, że komputery Mac są odporne na ataki i nie wymagają stosowania specjalnych zabezpieczeń. Wprawdzie wykorzystanie podatności ujawnionej przez naukowców MIT w świecie rzeczywistym jest mało realne, ale to już trzecia luka bezpieczeństwa znaleziona w Apple M1. W maju ubiegłego roku odkryto M1RACLES, a miesiąc temu błąd Augury. Oczywiście nie ma powodów do paniki, aczkolwiek warto stosować wobec każdego producenta zasadę ograniczonego zaufania. Nawet, jeśli jest nim Apple"

Apple bagatelizuje sprawę

Procesory Apple M1 wcale nie tak idealne? Zespół badaczy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) odkrył lukę bezpieczeństwa we wzmiankowanych układach. Podatność pozwala hakerom z fizycznym dostępem do komputer Mac dostęp do bazowego systemu plików. Wymóg fizycznego dostępu oczywiście ogranicza spektrum potencjalnych ataków, ale wada mimo to wydaje się bardzo poważna.PAC (Pointer Authentication Code) to ostatnia warstwa bezpieczeństwa procesora, dodająca podpis kryptograficzny do wskaźników umożliwiających systemowi operacyjnemu wykrywanie i blokowanie nieoczekiwanych zmian. Zdiagnozowany exploit umożliwia całkowite ominięcie kodów PAC procesora, zaprojektowanych do ochrony przed wstrzyknięciem złośliwego kodu. Nie pozostawia on również śladu ataku i nie można go proaktywnie załatać ze względu na sprzętowy charakter.- tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutor rozwiązań Bitdefender w Polsce.Zespół kierowany przez Mengjię Yan z MIT stworzył program o nazwie PACMAN, który przeprowadził atak, wykorzystując kombinację uszkodzenia pamięci i wykonania spekulacyjnego, aby ominąć zabezpieczenia Apple Silicon M1. Wykazano przy okazji skuteczność ataku na jądro procesora, co może potencjalnie mieć dalekosiężny wpływ na dowolny system ARM z obsługą PAC.Badacze poinformowali Apple o zdiagnozowanej luce. Firma z Mountain View uspokaja i twierdzi, że nie stanowi ona zagrożenia dla użytkowników. Określono ją jako niewystarczającą, by ominąć zabezpieczenia urządzenia.Naukowcy więcej szczegółów na temat luki w Apple M1 przedstawią 18 czerwca podczas Międzynarodowego Sympozjum Architektury Komputerowej.Źródło: Techspot, Bitdefender