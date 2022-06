Dostałeś taką wiadomość na Facebooku? Możesz być w tarapatach

Jeżeli kliknąłeś w odnośnik, to...

Czy to ty w filmie? Plaga wiadomości na Facebooku

"Czy to ty w filmie? <LINK>"

Otrzymałeś wiadomość na portalu @facebook z informacją o filmie z Twoim udziałem? Uważaj – to oszuści, którzy przejęli konto Twoich znajomych. Wejście w link i wprowadzenie danych logowania na fałszywej stronie grozi utratą dostępu do konta.

Ostrzeżcie znajomych i włączcie 2FA! pic.twitter.com/OxhnlnWAtK — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 13, 2022

Wraz z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego ostrzegamy przed nową kampanią oszustów uruchomioną na Facebooku. Powrócił dobrze znany schemat, na który niestety nabierają się tysiące Polaków. Przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości z przejętych kont osób z Twojego grona znajomych. Znajduje się w nich szkodliwy link, prowadzący do witryn wyłudzających dane.Wiadomość każdorazowo wygląda niemal identycznie. Przestępca z przejętego konta należącego do osoby z listy Twoich znajomych wysyła intrygującą i zachęcającą do kliknięcia wiadomość z odnośnikiem:Już sam link wygląda podejrzanie, ale czujność ofiar jest niemal całkowicie usypiana przez fakt, iż komunikat przesyła "znajomy". Podobne wiadomości wysyłane są przez oszustów za pośrednictwem Facebooka od lat, ale teraz odnotowano ich gigantyczną liczbę w Polsce. Im więcej osób się nabierze, tym więcej komunikatów jest przesyłanych.Wejście w link i wprowadzenie danych logowania grozi utratą dostępu do konta, o ile nie ustawiliście jeszcze weryfikacji dwustopniowej logowania, do czego gorąco zachęcamy.Oszuści kradnąc poświadczenia logowania do Facebooka mogą później wykorzystać Twoje konto do oszustw na BLIK-a . Po przejęciu konta wyślą wiadomości do bliskich Ci osób z prośbami o przelanie większej lub mniejszej sumy pieniędzy. Niektórzy zapewne dadzą się nabrać i... sami rozumiecie co dalej.Uważajcie oraz ostrzegajcie i uświadamiajcie swoich znajomych.Źródło: CSIRT KNF