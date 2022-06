Polka oszukana w sieci na hiszpańskiego wdowca z platformy wiertniczej

Straciła majątek.

Zagraniczny "książe" po raz kolejny okazał się przestępcą

Miłość jest ślepa, a zauroczenie w nieznajomym lub nieznajomej z Internetu może prowadzić do finansowej katastrofy. W 2020 roku opisywaliśmy przypadek Polki, która uwierzyła, że Will Smith przekaże jej fortunę. Kochliwe Polki były także nabierane na amerykańskiego lekarza oraz amerykańskiego żołnierza . Każdorazowo kochanek z zagranicy okazywał się cyberprzestępcą z innego kraju, czyszczącym konto ofiary z niemałych pieniędzy. Tak było i tym razem, a obywatelkę Polski uwiódł... hiszpański wdowiec pracujący na platformie wiertniczej.Pracownicy platform wiertniczych zarabiają niemało. Do ubogich nie należą również lekarze i żołnierze ze Stanów Zjednoczonych oraz znany aktor Will Smith. Wspólnym mianownikiem wszystkich przytaczanych tu przykładów internetowych oszustw są pieniądze. Polki liczą na romans z majętnym mężczyzną z zagranicy, a same kończą często z pustym portfelem. Niestety, oszuści okazują się w tej kwestii bezwzględni.Ofiarą matrymonialnego oszustwa podającego się za wdowca z Hiszpanii padła 58-latka z Kraśnika. Przez rok znajomości przez Internet przestępca podający się za pracownika platformy wiertniczej u wybrzeży Malty wyłudził łącznie 280 tysięcy złotych. Prosił o przelewanie środków na konta w Niemczech i na Litwie pod przeróżnymi pretekstami. Raz rzekomo potrzebował gotówki na... projekt rurociągów. Polka przesyłała nie tylko polską walutę, ale też kryptowaluty. Raz wzięła nawet pożyczkę w banku.