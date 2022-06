Policja zatrzymała groźnych oszustów. Zapewne wysłali do Ciebie SMS

Oszuści udający PGE zatrzymani

"Zatrzymani dwaj mężczyźni, podejrzani są o masową wysyłkę wiadomości z fałszywą informacją o niedopłacie do rachunku za energię wraz z linkiem, rzekomo umożliwiającym dokonanie płatności, w których podszywali się pod Polską Grupę Energetyczną. W rzeczywistości załączony link prowadził do stron phishingowych, wyłudzających dane dostępowe do rachunków bankowych"

W ostatnich tygodniach dwukrotnie ostrzegaliśmy Was przed oszustami podszywającymi się od PGE Polską Grupę Energetyczną. Pierwszy przypadek wielkoskalowego ataku phishingowego odnotowano w kwietniu , a drugi w maju bieżącego roku. Schemat był każdorazowo identyczny. Cyberprzestępcy podszywając się pod PGE wysyłali komunikat z wezwaniem do uregulowania należności za energię elektryczną, grożąc odłączeniem od sieci. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach właśnie poinformowali o ujęciu sprawców.Funkcjonariusze ds. zwalczania cyberprzestępczości z Komendy Głównej Policji wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch oszustów. Dobrze przeczytaliście: za wysłanie ponad miliona fałszywych SMS-ów odpowiadały zaledwie dwie osoby. Zatrzymania dokonano na gorącym uczynku w jednym z hoteli w Opolu.- podaje w komunikacie Policja Śląska.Policjanci ustalili, że tylko od 5 do 19 maja 2022 roku oszuści nadali ponad milion SMS-ów, wyłudzając według wstępnych ustaleń ponad 52 tysiące złotych. Za swoje "występy" panowie zostaną nagrodzeni karą do 10 lat pozbawienia wolności. Obaj usłyszeli już zarzuty.Warto podkreślić, że to już kolejny taki sukces policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. W samym tylko 2022 roku na terenie całego kraju zatrzymano 14 osób podejrzanych o oszustwa internetowe.Źródło: Policja.gov