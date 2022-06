Rząd zyskał nowe uprawnienia do zaglądania na konta bankowe Polaków

Skarbówka z większymi uprawnieniami

Nadchodzą wielkie zmiany w zakresie prywatności obywateli Polski. Choć nie mówi się o tym zbyt głośno, już w lipcu tego roku administracja skarbowa zyska zupełnie nowe uprawnienia w temacie prowadzenia kontroli osób fizycznych. W telegraficznym skrócie: skarbówka zyska możliwość prześwietlania kont bankowych Polaków. Ministerstwo Finansów bagatelizuje obawy ekspertów ds. bezpieczeństwa i organizacji walczących o prawa obywatelskie.Począwszy od 1 lipca 2022 roku banki będą miały obowiązek przekazywać organom podatkowym nowe dane. Chodzi o informacje związane z osobami prywatnymi - począwszy od liczby rachunków, przez stan tych rachunków po roczny obrót na koncie. Ministerstwo Finansów podaje, że po środek ten skarbówka sięgnie tylko w "uzasadnionych przypadkach". Czym jest "uzasadniony przypadek"?Do tej pory banki mogły przekazywać powyższe dane wyłącznie w przypadku osób podejrzanych. Już za niecały miesiąc informacje mogą być podawane na tacy skarbówce już na etapie postępowania przygotowawczego. Opisująca sprawę Rzeczpospolita przytacza przykłady sytuacji, w których podatników nie ujawnia dochodów lub prowadzi niezarejestrowany biznesKolejnym novum jest powiększone spektrum podmiotów, które mogą ubiegać się o prywatne informacje. Do tej pory mógł wystąpić o to jedynie naczelnik urzędu celno-skarbowego lub szef KAS. Zaniepokojony tym obrotem spraw jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeszcze w marcu Marcin Wiącek poprosił o uzasadnienie zwiększenia kompetencji i ingerowanie w sferę życia prywatnego obywateli. Uważa on, że modyfikacji przepisów nie uzasadniono.