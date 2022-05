250 złotych za ankietę Ministerstwa Finansów? Ostrzegamy

Ankieta Ministerstwa Finansów? To oszustwo

"Akcja Ministerstwa Finansow! Wypelnij krotka ankiete i zyskaj 250 zl na swoje konto <link>"

Co najszybciej usypia czujność internautów? Oczywiście perspektywa zarobienia niezłych pieniędzy, minimalnym nakładem sił, w bardzo krótkim czasie. Po ten fortel sięgają oszuści, przed działalnością których ostrzega zespół CERT Polska, działający w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej). Oszuści rozpoczęli masową wysyłkę SMS-ów do Polaków.Co byście powiedzieli na wypełnienie krótkiej ankiety, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, w zamian za otrzymanie na swoje konto 250 złotych? Brzmi kusząco, prawda? Zapewne wiadomość o tej treści skusi wielu odbiorców do kliknięcia w odnośnik. Niestety, przestępcy wykorzystujący wizerunek polskiej instytucji nie mają zamiaru płacić nikomu choćby złotówki.- zachęca komunikat.