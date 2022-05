Jesteś klientem mBanku? Uważaj, jesteś na celowniku

Polacy muszą się mieć na baczności. Ruszyła kolejna akcja cyberprzestępców, tym razem mająca na celu wyłudzenie danych dostępu do bankowości internetowej. Na celowniku znaleźli się klienci, ale osoby korzystające z usług innych banków również powinny wzmożyć swą czujność. O sprawie dowiadujemy się z Twittera.Przestępcy masowo wysyłają SMS-y do Polaków, podszywając się pod mBank. W wysyłanych przez nich wiadomościach widnieje komunikat o rzekomej blokadzie nałożonej na konto, w wyniku nieudanych prób przeprowadzenia płatności kartą. Oryginalna treść rozsyłanej wiadomości poniżej.Wystarczy rzucić okiem na SMS, żeby zorientować się, że coś jest nie tak. Wiadomość jest napisana niechlujnie, brakuje w niej polskich znaków, a odnośnik już na pierwszy rzut oka wygląda. Próba przejścia pod podany adres w przeglądarce internetowej Chrome skutkuje wyświetleniem alertu o oszustwie. Analogicznie powinny zachować się przynajmniej niektóre konkurencyjne przeglądarki.

Uświadamiajcie swoich bliskich o zagrożeniach

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuJeżeli użytkownik mimo to uprze się i przejdzie na niebezpieczną stronę dostanie się na podstawioną stronę z logowaniem do banku. Wpisując tam dane przekaże je przestępcom. Użytkownicy Neostrady choćby chcieli nie otworzą szkodliwej witryny. Zadziała bowiem CyberTarcza Orange.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPo raz n-ty apelujemy, abyście przenigdy nie klikali w żadne odnośniki w SMS-ach, jeżeli te wydają się podejrzane, a już na pewno nie wpisywali swoich danych na stronach, do których prowadzą.Młodzi na ogół nie łapią się na takie oszustwa, ale warto rozmawiać o nich z osobami starszymi, zwłaszcza seniorami. Uświadamiajcie swoich znajomych i bliskich - być może pomożecie uniknąć komuś gigantycznych problemów.Źródło: Twitter