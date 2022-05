Wyciekły dane milionów użytkowników popularnych VPN. Są dostępne za darmo

Ałć...

Znaczenie wycieku danych z VPN

Źródło: vpnmentorZrzut z 21 milionami wpisów był oferowany pierwotnie w Dark Webie w 2021 roku. Po raz pierwszy pojawił się w sieci 25 lutego 2021 roku. Co istotne, wykradzione informacje są jeszcze starsze - w przypadku paczki SuperVPN dotyczą korzystających z usługi w 2020 roku.Na szczęście hasła są zahaszowane i trudne to złamania. Jak się okazuje aż 99,5% adresów e-mail w bazie to adresy poczty Gmail. Może to sugerować, że grupa udostępniła na Telegramie jedynie pewien wycinek wszystkich wykradzionych przez siebie danych.Z oczywistych względów nie podlinkujemy do wykradzionej bazy, ale ciekawscy znajdą ją bez problemu.Przestępcy mogą wysyłać wiadomości phishingowe pod ujawnione w wycieku adresy e-mail, wykorzystując przy tym imiona i nazwiska użytkowników i dane rozliczeniowe, w celu zbudowania zaufania. Ryzykiem pozostaje też to, że baza danych może trafić w ręce rządu w kraju, w którym korzystanie z VPN jest zakazane. Zaawansowani hakerzy mogliby teoretycznie dzięki udostępnionym informacjom doprowadzić do aresztowania niektórych osób, będących ofiarami wycieku.Źródło: vpnmentor