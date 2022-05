Jedna z największych kryptowalut straciła 99 procent wartości w 24 godziny

Inwestorzy tracą setki milionów.

Źródło: Terra

Seria błędów i panika

To naprawdę stresujący tydzień dla osób, które mają jakiekolwiek oszczędności ulokowane w kryptowalutach. Rynek wydaje się przeżywać kolejne już w tym roku załamanie, tym razem jednak ceny aktywów cyfrowych nurkują jeszcze niżej niż kilka miesięcy temu. W momencie pisania tego artykułu Bitcoin jest wart mniej niż 30 tysięcy dolarów, Ethereum nieco ponad 2 tysiące, a Dogecoin 0.09 dolara.Trwająca bessa to jednak naturalny etap rozwoju rynku, który musiał w końcu nadejść i nie jest niczym, co odbiega znacząco od przewidywań ekspertów. To, czego zupełnie nikt się jednak nie spodziewał, to sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie waluta LUNA, powiązana z blockchainem Terra. Jeszcze w marcu jej wartość zbliżała się do 120 dolarów, a kapitalizacja rynkowa pozycjonowała tę walutę w pierwszej 20. największych aktywów w świecie kryptowalut. Rynkowi eksperci wysoko oceniali ten projekt, często wymieniając go jako jeden z najbardziej przyszłościowych z całej czołówki. Dzisiaj LUNA w najniższym punkcie kosztowała mniej niż 1 dolar, a chwilę później zaliczyła niewielki skok, żeby zatrzymać się na nieco ponad 3 dolarach. Oznacza to olbrzymi, niemal niespotykany wśród tak dużych i poważnych projektów, spadek. W zaledwie 3 dni portfele inwestorów, w których znajdował się ten coin, skurczyły się bowiem o 99 procent.Jak doszło do tak potężnego krachu? Jak zwykle, wystarczył zbieg kilku okoliczności, żeby wywołać efekt domino. Nie wdając się przesadnie w techniczne szczegóły, zaczęło się od wahań wartości stablecoina TerraUSD, który należy do tego samego ekosystemu co LUNA i, jak sama nazwa wskazuje, miał być dla niej stabilną alternatywą. Ostatnie spadki na rynku pokazały jednak, że matematyczny algorytm, na którym był oparty stablecoin jest niedoskonały, czego efektem były spadki wartości UST nawet do 0.45 dolara (domyślnie ma być stały stosunek 1:1).To, plus kilka innych czynników (min. ogólny strach na rynku kryptowalut), wywołało gwałtowny spadek zaufania do twórców Terry i liczne ataki spekulacyjne, co finalnie doprowadziło do ekspresowej i masowej wyprzedaży.Przedstawiciele projektu Terra na razie nie skomentowali sprawy.Przypadek coina LUNA tylko potwierdza, jak chwiejnym i ryzykownym rynkiem są ciągle kryptowaluty. Okazuje się, że niebezpieczeństwo jest duże nawet w przypadku znanych i lubianych projektów z czołówki. Niezależnie od tego, jak skończy się sprawa Terry, z pewnością wywoła niepokój u potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji może to oznaczać jeszcze większe załamanie całego rynku i konieczność budowania wizerunku kryptowalut od nowa.Źródło: Coindesk / fot. tyt. Własne