SMS od PGE? Ruszyła kolejna plaga oszustw

Fałszywe SMS-y od PGE ponownie i podobnie jak rok temu są masowo rozsyłane do Polaków. Osoby, które dadzą się nabrać na wiadomość straszącą odłączeniem energii elektrycznej mogą stracić spore pieniądze. Apelujemy o ostrożność i w razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z operatorem. Na całe szczęście cyberprzestępcy nie są zbyt rozgarnięci i nie targetują wysyłki wiadomości. Te otrzymują nawet klienci Tauronu.Dziś o poranku znajoma napisała do mnie, że otrzymała SMS od oszustów podszywających się od PGE. Korzysta z usług Tauronu, więc samo to spowodowało wyśmianie treści komunikatu zawierającego groźbę. Jego treść w oryginalnej pisowni brzmi: