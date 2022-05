Google: w przyszłości nie ma haseł. Zrezygnujemy z nich

Rosyjska amatorszczyzna.



W 2019 roku Microsoft zapowiedział, że chce świata bez haseł . Logowanie bez hasła do testowej wersji Microsoft Edge zadebiutowało już z resztą w 2018 roku, kiedy to zaczęło działać uwierzytelnianie przez Windows Hello, kody PIN i zewnętrzne klucze zabezpieczeń FIDO2. Nie tylko gigant z Redmond pragnie wyeliminować hasła ze swoich produktów. Kolejną drogą kroczy Google. Wpis na ten temat pojawił się właśnie na blogu polskiego oddziału korporacji.Producent z Mountain View uważa, że korzystanie z haseł przez internautów niesie ze sobą więcej niebezpieczeństw niż pożytku. I trudno tu nie dopatrywać się logiki. Na użytkowników haseł czyhają zagrożenia w postaci phishingu, wycieków haseł i różnego rodzaju oszustów, którzy wykorzystują niską świadomość w zakresie stosowania tego samego hasła w wielu miejscach. Google oferuje rozwiązania w postaci weryfikacji dwuetapowej i menedżera haseł Google, ale przedstawiciele firmy uważają, że to za mało.- czytamy.W związku z powyższym ogłoszono zaplanowanie wdrożenia bezhasłowej obsługi standardów logowania FIDO w Chrome i ChromeOS na Androidzie. Logowanie na stronie lub w aplikacji na smartfonie będzie wymagało jedynie odblokowania urządzenia - nie będzie trzeba podawać hasła do konta. Wszystko dzięki zapisanemu na telefonie kluczowi uwierzytelniającemu FIDO.