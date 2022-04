Polak zastawił pułapkę. Oszust na BLIK-a zatrzymany na gorącym uczynku

Świetnie to rozegrał.

Oszust na BLIK wpadł w pułapkę

"Policjanci udowodnili szczecinianinowi udział w czterech przestępstwach. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Trzy dotyczyły oszustw metodą na BLIK-a, a jeden przełamania hasła zabezpieczającego profil na portalu społecznościowym"

Przeważnie niestety już post factum opisujemy Wam różne przykłady osób poszkodowanych przez oszustów internetowych i telefonicznych, na podstawie doniesień policji. Tym razem z satysfakcją informujemy, że osoba oszukująca Polaków metodą na BLIK wpadła w ręce wymiaru sprawiedliwości, za sprawą przytomności umysłu i godnej naśladowania postawy mieszkańca powiatu toruńskiego.Mieszkaniec powiatu toruńskiego pewnego dnia odebrał wiadomość dotyczącą prośby o przesłanie kodu BLIK. Zorientował się, że ma do czynienia z oszustem i zgłosił sprawę na policję. Wcześniej przelał on całe swoje środki na konto żony, a kody BLIK podawał do pustego konta. Szybko ustalił, przy którym bankomacie nadawca SMS-ów próbuje wypłacić jego pieniądze.Zareagowali policjanci z bydgoskiej komendy policji, którzy przy wskazanym bankomacie przy ul. Jana Pawła II zatrzymali młodego mężczyznę. Wyczekali moment, w którym 21-latek zaczął wprowadzać na klawiaturze bankomatu otrzymany kod BLIK.- czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.21-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.Policja podziękowała zgłaszającemu sprawę za czujność i godną naśladowania postawę.Źródło: Policja.pl