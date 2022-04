Google Chrome z kolejną groźną luką. Natychmiast zaktualizuj przeglądarkę

To trzecia taka luka w tym roku.

Chrome z krytycznym błędem

„Dostęp do szczegółów na temat błędu może być ograniczony, dopóki większość użytkowników nie zaktualizuje przeglądarki o poprawkę.”

„Zachowamy te ograniczenia również wtedy, jeśli błąd występuje w bibliotece innej firmy, od której w podobny sposób zależy przebieg innych projektów, i nie został jeszcze naprawiony.”

Google Chrome – jak zaktualizować?

Dopiero co zadebiutował Chrome 100 , ale Google wydało właśnie wydało jeszcze ważniejszą aktualizację dla swojej internetowej przeglądarki. Mowa o aktualizacji do wersji 100.0.4896.127 w stabilnym wydaniu dla komputerów z systemami Windows, macOS i Linux. Ta łata ważną lukę związaną z bezpieczeństwem, która naraża użytkowników na ataki hakerskie.Luka, którą nowa aktualizacja naprawia, nosi oznaczenie CVE-2022-1364. Jest to trzeci exploit „zero-day”, z którym Google musiało uporać się w tym roku. Tak jak poprzedni, który zneutralizowano zaledwie kilka tygodni temu , stanowi on błąd typu Type Confusion v V8, czyli silniku Java Script Google Chrome.Błędy typu Type Confusion zwykle prowadzą do awarii przeglądarki, ale hakerzy mogą wykorzystywać je do nieautoryzowanego wykonania kodu. Google nie informuje jednak jeszcze, jak hakerzy używają najnowszego błędu, gdyż chce, aby wpierw wszyscy użytkownicy zaktualizowali Chrome., poinformowało Google.Co zrobić, aby zaktualizować Chrome do najnowszej wersji? Otwórz Ustawienia przeglądarki, po czym kliknij w zakładkę Chrome – informacje. Jeżeli najnowsza aktualizacja jest dostępna, ujrzysz tam baner z napisem Uruchom ponownie. Kliknij w niego, a Twoja przeglądarka zostanie uruchomiona ponownie i zaktualizowana.