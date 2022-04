Energa ostrzega. Uważaj na te SMS-y

Oszuści nie próżnują.

CERT Energa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

W związku z kolejnymi doniesieniami o próbach oszustw, #Energa Obrót przypomina, że nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do płatności. Więcej o podstawowych zasadach #cyberbezpieczeństwo w komunikacie: https://t.co/RnPB4xkPr4 — Grupa Energa (@EnergaSA) April 7, 2022

Polacy zmagają się z wyjątkowo ciężkim rokiem, jeśli chodzi o zagrożenia w cyberprzestrzeni. W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiła się masowa dezinformacja ze strony Rosji w kwestiach społecznych i ekonomicznych, a teraz cyberprzestępcy niewiadomego pochodzenia próbują wyłudzić pieniądze od klientów Energi. Robią to za pośrednictwem masowej wysyłki SMS-ów z wezwaniami do zapłaty.W związku z otrzymywanymi od klientów sygnałami o podejrzanych wiadomościach SMS, CERT Energa apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie prostych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego. Chodzi o wiadomości, w których oszuści wysyłają linki z wezwaniem do zapłaty rzekomych zaległości. Grożą przerwaniem dostaw energii w razie braku natychmiastowej płatności. To oczywiście próba wyłudzenia pieniędzy lub danych z urządzenia.Energa informuje, że nigdy nie podaje w wiadomościach daty odłączenia, ani nie przekazuje odnośników do jakichkolwiek płatności. Osoby otrzymujące takie SMS-y powinny zweryfikować nadawcę poprzez kontakt z infolinią Energa Obrót pod numerem 555 555 555 i nie klikać w żadne linki.Na początku kwietnia bieżącego roku przed podobnym oszustwem ostrzegało PGE Obrót. Rzecznik prasowy firmy mówił wtedy, że skala zjawiska jest znacznie większa, niż wcześniej.Źródło: Energa