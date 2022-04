W końcu po latach katalog aktualizacji Windowsa z bezpieczniejszym pobieraniem

Można by uważać, że standard HTTPS jest od wielu lat wiodący i niewiele miejsc w sieci wciąż korzysta z tradycyjnego HTTPS. Oczywiście szyfrowan e HTTPS nie jest równoznaczne z idealną pewnością bezpieczeństwa, ale jeśli to możliwe, zawsze lepiej korzystać z niego zamiast ze zwykłego HTTP. Okazuje się, że Microsoft w jednej kwestii związanej z aktualizacjami Windowsa wprowadził bezpieczniejszy standard dopiero teraz po wielu latach.

Microsoft Update Catalog otrzymał wsparcie dla szyfrowanego HTTPS

Pobieranie plików z Microsoft Update Catalog doczekało się HTTPS, choć wcześniej korzystano tylko z HTTP. Usługa Microsoftu do aktualizacji jest czymś nieco innym niż typowy Windows Update. Microsoft Update Catalog służy do pobierania poprawek systemu, programów i nowych sterowników przez administratorów IT (do dalszego rozprowadzania w sieci firmowej) czy zaawansowanych użytkowników. Pewnie zasoby mogą się też pojawiać nieco wcześniej niż w regularnym Windows Update.