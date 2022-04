Rosjanie boją się blokady smartfonów po aktualizacji oprogramowania

Rosyjskie społeczeństwo boi się kompletnego odcięcia od swoich telefonów, co mogłoby być teoretycznie wywołane przez jakąś przyszłą aktualizację oprogramowania. Przynajmniej tak zdaje się patrzeć na sprawę część Rosjan. Sprawa w opinii publicznej wydaje się poważna, bo zajęła się nią związana z podobnego typu analizami firma Roskachevo, a nawet samo Ministerstwo Cyfryzacji.

Przedstawiciele Roskachevo zauważyli panujący w sieci trend, w którym porady dotyczące niestosowania aktualizacji smartfonów z Androidem czy iOS są coraz popularniejsze. Eksperci organizacji zaznaczają, że stosowanie się do tego typu praktyk nie ma żadnego sensu, bo producenci telefonów tak naprawdę nie potrzebują nawet mechanizmu aktualizacji, aby zablokować urządzenia. Zaznaczają też, że obecne problemy z działaniem systemów płatności czy sklepów z oprogramowaniem nie wynikają z ruchów samego Google i Apple, a organizacji obsługujących płatności. Co zresztą uderza w o wiele więcej aspektów niż tylko zakupy w smartfonach.

Obywatele Rosji wzbraniają się przed aktualizacjami smartfonów w obawie o blokady urządzeń / Foto: Pixabay - własne

Rosyjskie Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja użytkowników, choć sprawa iOS jest niejednoznaczna

Roskachevo uspokaja też, że do tej pory nie było przypadków podobnych blokad urządzeń Apple lub działających na Androidzie w żadnych krajach dotkniętych różnymi sankcjami, a aktualizacje pozwalają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Z drugiej strony dodali też, że w teorii smartfony mogą działać bez wyraźnych negatywnych skutków bardzo długi czas nawet niestosując nowych aktualizacji, ale z czasem rezygnacja z nich zacznie przysparzać problemów np. w kwestii kompatybilności.Nieco wcześniej w sprawie blokad wypowiedział się też rosyjski szef Ministerstwa Cyfryzacji Maksut Shadaev. Zapewnił, że trwają rozmowy z Apple, które zdają się być konstruktywne. Jak powiedział - "Jestem przekonany, że użytkownicy systemu Android nie mają wielu zagrożeń. Dla użytkowników systemu iOS pozostają pewne pytania." Widać eksperci i rząd Rosji uspokajają obywateli i zachęcają do aktualizacji. Jednak mogą rozważać przynajmniej odcięcie od sklepu Google Play, inaczej nie prowadzono by prac nad własnym odpowiednikiem. Należy też pamiętać, że to oficjalne rosyjskie stanowisko, a rzeczywiste wnioski z analizy tematu mogły być inne, choć nie musiały.Źródło: lenta / własne / Foto: Pixabay - własne