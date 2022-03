Koniecznie zaktualizuj Google Chrome. Przeglądarka z groźną luką

Nie narażaj się na ataki hakerów.

Google Chrome – jak zaktualizować?

Zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka Google Chrome. | Źródło: mat. własne

Luka typu Type Confusion

„Dostęp do szczegółów na temat błędu może być ograniczony, dopóki większość użytkowników nie zaktalizuje przeglądarki o poprawkę.”

„Zachowamy te ograniczenia również wtedy, jeśli błąd występuje w bibliotece innej firmy, od której w podobny sposób zależy przebieg innych projektów, i nie został jeszcze naprawiony.”

W zeszły piątek Google wydało istotną aktualizację dla stabilnej wersji swojej internetowej przeglądarki. Aktualizacja ta naprawia lukę bezpieczeństwa o wysokim priorytecie. Zatem, jeżeli w ciągu kilkunastu ostatnich dni nie aktualizowałeś Chrome, istotne jest, abyś zrobił to teraz. W innym wypadku będziesz narażony na ataki hakerskie.Co zrobić, aby zaktualizować Chrome do najnowszej wersji? Otwórz Ustawienia przeglądarki, po czym kliknij w zakładkę Chrome – informacje. Jeżeli najnowsza aktualizacja jest dostępna, ujrzysz tam baner z napisem Uruchom ponownie. Kliknij w niego, a Twoja przeglądarka zostanie uruchomiona ponownie i zaktualizowana.Bardzo możliwe, że przeglądarka Google Chrome wcześniej zaktualizowała się automatycznie. Jeśli tak, w opisanym powyżej menu trafisz na napis Masz aktualną wersję Chrome, widniejący nad następującym numerem wersji: 99.0.4844.84.Aktualizacja Chrome do wersji 99.0.4844.84 naprawia poważną lukę bezpieczeństwa oznaczoną jako CVE-2022-1096. Google nie podzieliło się zbyt wieloma informacjami na jej temat. Wiadomo jedynie, iż firma otrzymała anonimowe ostrzeżenie o błędzie typu Type Confusion w V8, czyli silniku JavaScript Google Chrome., poinformowało Google.Podczas gdy błędy typu Type Confusion zazwyczaj prowadzą do awarii przeglądarki, hakerzy mogą wykorzystywać je do nieautoryzowanego wykonania kodu. Dlatego Google wydało aktualizację naprawiającą błąd w Chrome zaledwie w dwie doby po wykryciu go.Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję na to, że podobne błędy będą pojawiać się w Chrome, a także innych internetowych przeglądarkach, jak najrzadziej. Warto przypomnieć, że Chrome, Edge i Firefox zbliżają się do debiutu swoich wersji 100. Wersje te niekoniecznie będą zawierać błąd typu Type Confusion, ale możliwe, że nie wszystkie witryny będą działać w nich poprawnie . Ma to związek z trzycyfrowym numerem wersji programów.Rzecz jasna, pamiętaj że przeglądarkę Google Chrome możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Google Chrome (Windows) – pobierz Google Chrome (Linux) – pobierz Google Chrome (macOS) – pobierz Google Chrome (Android) – pobierz Google Chrome (iOS) – pobierz Źródło: BleepingComputer / fot. tyt. mat. własne