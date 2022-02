Myślał, że bierze udział w tajnej akcji policji. Stracił 50 tys. złotych

Kolejny oszukany.

Telefoniczne oszustwo na policjanta

"Oszust kontaktował się jeszcze z pokrzywdzonym telefonicznie następnego dnia o umówionej godzinie. Po upewnieniu się, że 53-latek nikomu nie powiedział o całej sytuacji, zaprosił go do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, gdzie umówione miało być spotkanie z komendantem. Gdy mężczyzna stawił się w jednostce Policji od dyżurnego dowiedział się, że padł ofiarą oszustów. Po sprawdzeniu kont zorientował się, że stracił ponad 52 tys. zł"

Policja nigdy nie poprosi Cię o pieniądze...

Nie pomagają apele polskiej policji, nie pomagają nasze liczne wpisy na temat bezpieczeństwa w sieci. Polacy w dalszym ciągu padają ofiarą oszustów internetowych i telefonicznych, pomimo że schematy ich działania pamiętają jeszcze lata 90' XX wieku. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu opisuje historię 53-letniego mieszkańca gminy Baboszewo, który dał się oszukać na kwotę 52 tysięcy złotych.Telefoniczne oszustwo na policjanta jest szalenie popularną metodą przestępców i działa doskonale zwłaszcza na osoby starsze. Pokazuje to przykład mężczyzny, na którego stacjonarny numer telefonu zadzwonił osobnik podający się za funkcjonariusza wydziału śledczego. Twierdził, że z konta 53-latka skradziono 30 tysięcy złotych i nakłaniał go do wzięcia udziału w prowokacji przeciwko... nieuczciwym pracownikom banku.Co ciekawe, 53-latek rzekomo potwierdził dane policjanta pod numerem 997, nie odkładając słuchawki z oszustem na linii. To uśpiło jego czujność - prawdopodobnie przestępca podał imię i nazwisko prawdziwego policjanta. Czujność oszukanego została wtedy uśpiona. Podał wszystkie dane fałszywemu policjantowi oraz przekazał mu informacje na temat środków zgromadzonych na kontach bankowych.W kolejnym etapie oszustwa 53-latek pojechał do banku i założył na jeden ze swoich rachunków autoryzację na numer telefonu oszusta. Miało to pomóc w zablokowaniu pieniędzy, ale jak zapewne się domyślacie, pomogło przestępcy łatwo pozyskać środki z konta niczego nieświadomego mężczyzny.- czytamy w policyjnym komunikacie....chyba, że będzie to mandat drogowy, płatny na miejscu. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi w ten sposób o żadne pieniądze. Pamiętajcie, że manipulatorzy nierzadko podają wymyślone nazwiska, a nawet numery oznak. Bądźcie czujni i ostrzegajcie bliskich.Źródło: KWP w Radomiu