Telefoniczne oszustwo na prokuratora. 23-latek w areszcie

Oszukał m.in. 89-latkę.

Oszukiwał na prokuratora. Trafił do aresztu

"Udała się do placówki bankowej, zlikwidowała lokatę i podjęła 30 tys. złotych, nie zważając na ostrzeżenia kasjerki. Następnie wróciła do domu, gdzie po gotówkę zgłosił się 23-latek, twierdząc, że jest policjantem działającym na polecenie prokuratora. Po pewnym czasie pokrzywdzona zorientowała się, że została oszukana, wówczas powiadomiła Policję"

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy dostarcza w ostatnim czasie całą masę interesujących newsów z pogranicza świata prawa oraz technologii. Informowaliśmy Was już dziś o policyjnym dronie , który namierzał wykroczenia kierowców, a także zaskakującym spocie inowrocławskiej policji na temat bezpieczeństwa w sieci. Kończąc serię doniesień z tego regionu Polski nie wypada pominąć sukcesu funkcjonariuszy, jakim bez wątpienia jest ujęcie przestępcy grasującego poprzez połączenia telefoniczne.Żnińscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z KWP w Bydgoszczy zatrzymali na terenie Wrocławia 23-latka podejrzanego o oszustwo metodą "na prokuratora". Mężczyzna popełnił prawdopodobnie kilka podobnych przestępstw. Do ostatniego doszło w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to oszukał 89-letnią kobietę na kwotę 30 tysięcy złotych.Oszust zadzwonił na telefon stacjonarny 89-letniej mieszkanki Żnina, podając się za prokuratora. Wprowadził ją w błąd co do swojej tożsamości i wywołał fałszywe przekonanie o konieczności udzielenia mu pomocy. Twierdził, że pieniądze seniorki są zagrożone, gdyż przestępcy mieli próbować wypłacić je z banku. Aby pomóc w ich złapaniu, staruszka miała wykonywać instrukcje oszusta.- czytamy w policyjnym komunikacie.Policjanci w toku swoich czynności zabezpieczyli 26 tysięcy złotych. 28 stycznia mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, a następnie na wniosek śledczych został skierowany przez sąd na 3 miesiące tymczasowego aresztu. Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.Uważajcie na siebie i opowiadajcie swoim bliskim o takich przypadkach wyłudzeń.Źródło: KWP w Bydgoszczy