Wypadek Jurka Owsiaka? Na pewno widziałeś ten post na Facebooku

Nie daj się oszustom.

"Jurek Owsiak nie żyje" - czy to prawda?

"Jurek Owsiak w szpitalu !! W drodze do Warszawskiego Sztabu WOŚP doszło do wypadku.

W wypadku zginęły 2 osoby, mamy nagranie z wypadku:

<link> [WIDEO]

(Materiał tylko dla widzów pełnoletnich"

Wchodziłeś na strony z informacjami na temat rzekomego wypadku Jurka Owsiaka? Uważaj, możesz utracić dostęp do swojego konta w serwisie Facebook. Nasz zespół zaobserwował nowy wariant oszustwa, którego celem jest przejęcie kont użytkowników serwisu Facebook. pic.twitter.com/RLj2tcUqNO — CERT Polska (@CERT_Polska) January 30, 2022

Zgłaszaj oszustwa na Facebooku i nie tylko tamte

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Wszystko wskazuje na to, że pomimo trudnych dla wielu Polaków czasów, był on rekordowy. Do północy z niedzieli na poniedziałek zebrano ponad 136 milionów złotych. Pod popularność zbiórki organizowanej przez znaną fundację podpinają się niestety cyberprzestępcy. Zespół CERT Polska ostrzega przed oszustwem, na które dają się nabrać użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook.Na Facebooku krąży post z szokującą i na szczęście nieprawdziwą wiadomością:(pisownia oryginalna)Jak widzicie, post bazuje mocno na emocjach i za pomocą kilku technik socjotechnicznych zachęca do kliknięcia w link. Atmosferę niepokoju buduje czarno-białe zdjęcie Jerzego Owsiaka, sugerujące jego śmierć.Celem oszustwa jest przejęcie kont użytkowników serwisu Facebook, o czym przestrzegają eksperci z CERT Polska. Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo polskich internautów działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).Jeżeli widzisz gdzieś jakikolwiek podejrzany link lub dostrzegłeś kampanię oszustów na Facebooku, podejmij działanie. Zgłoś aktywność cyberprzestępców pod adresem incydent.cert.pl Jakiś czas temu uruchomiono też specjalny numer. Polacy mogą nań przekazywać treści otrzymywanych podejrzanych wiadomości. Masz wątpliwości co do tego, czy ktoś próbuje Cię oszukać? Przekaż lub udostępnij SMS na podany numer, a trafi on do analityków CERT Polska. Ci zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń lub opublikowania ostrzeżenia przed innym działaniem, które może potencjalne zapobiec tysiącom oszustw.na podany wyżej numer nie zgłaszajcie SMS-ów premium.Źródło: CERT Polska