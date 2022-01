Korea Północna używa GitHuba i Windows Update do hakowania

This could be related to #Lazarus #APT

- Contains macro (Frame1_Layout)

- Drops a lnk file in startup directory (WindowsUpdateConf.lnk)

- Creates a hidden Windows/System32 directory and drops wuaueng.dll (Though the dll looks benign)

- The lnk uses wuauclt.exe for execution pic.twitter.com/KmOz9m5gEr